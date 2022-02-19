نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل الأظافر وتبييضها بالخلطات الطبيعية وطريقة العناية بالأظافر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الأظافر يحتاج إلى إتباع روتين للعناية بها جيدًا بدايةً من ترطيبها منعًا لحدوث أي تكسر أو تشققات بها، وأيضًا إعداد خلطات تطويل الأظافر وتطبيقها بصفة مستمرة، بحيث تساعد الأظافر على النمو بشكل أسرع وأقوى من السابق، وتعتبر العناية بالأظافر من الأساسيات التي تؤثر في مظهرك وإطلالتك ككل، حيث أن نظافة الأظافر وشكلها المنظم هو الأجمل على الإطلاق.

تطويل الأظافر وتبييضها

يمكن استخدام الوصفات الطبيعية لعلاج إصفرار الأظافر الذي يحدث سواء أثناء أداء المهام المنزلية مثل طهي الطعام أو بسبب نقص أحد الفيتامينات في الجسم، وهو ما ينعكس أيضًا على نموها بحيث تكون الأظافر ضعيفة ومعرضة للتكسر بسهولة، وأيضًا يؤثر ذلك في نموها بشكل بطىء، ونستخدم في تلك الوصفة زيت الزيتون بمقدار ملعقة صغيرة منه، الذي له دور فعال في تطويل الأظافر وترطيبها، ونضيف إليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون، الذي يسهم بدوره في تبييض الأظافر مثلما يستخدم لتفتيح البشرة، وتستخدم من خلال غمر الأظافر في الخليط وتركه لمدة 10 دقائق، ثم نستخدم الماء لإزالة الخليط.

وصفة لتطويل الأظافر وترطيبها

نحتاج لتحضير الوصفة نصف ملعقة من الفازلين ونفس الكمية من العسل، وتدلك الأظافر بالخليط ويترك عليها، ثم تغطى بالقفازات وتترك طوال الليل ووتغسل اليدين جيدًا في اليوم التالي.

خلطة الجلسرين للأظافر

يمكنك تحضير سيروم للعناية بأظافرك من خلال خلط 4 ملاعق من الجلسرين مع ملعقة عسل، وأيضًا 10 ملاعق ماء الورد ونصف ملعقة من خل التفاح، وينصح بتدفئة العسل لثوانِ قليلة قبل استخدامه، ونقلب المكونات جيدًا، ثم نضعها في زجاجة بخاخة لاستخدامها بسهولة من خلال رش القليل على الأظافر والبدء في تدليكهما به.

تطويل الأظافر

نستخدم في تلك الوصفة مكون واحد فقط وهو الثوم، حيث نقسم فص الثوم إلى نصفين وندلك الأظافر به، ومن ثم تغسل الأظافر، ويمكن استخدام الليمون بعد ذلك على الأظافر للتخلص من رائحة الثوم.

العناية بالأظافر

أولى خطوات العناية بالأظافر هى تنظيفها بصفة مستمرة، ثم يمكنك اتباع روتين للعناية بها، وهو عبارة عن عمل باديكير لليدين، فنقع اليدين في الماء مع القليل من جل الاستحمام معها، سيجعل الجلد الميت الموجود حول الأظافر أسهل في إزالته، كما سيضمن لك الباديكير نظافة الأظافر، وبعد الانتهاء منه ترطب الأظافر بعد ذلك.