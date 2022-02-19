ضاع عمرنا بنخزنه غلط.. فكرة عبقرية لتخزين ورق العنب من السنة للسنة بدون تغير في اللون أو الطعم

ورق العنب هو أحد أبرز انواع المحشي التي تنتشر في معظم الدول العربية ويتم إعداد محشي ورق العنب في بلاد الشام وفي دول الخليج وفي مصر كل بلد لها طريقة مختلفة في إعداد ورق العنب ولكن الأمر المشترك بين جميع هذه الدول انه ورق العنب لا يكون متواجد في الأسواق طوال العام لذلك لابد من تخزين ورق العنب في المنزل حتى يمكننا إعداد ورق العنب في أي وقت خلال هذا المقال سنتحدث عن العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تخزين ورق العنب في المنزل في الفترة التي لا يكون ورق العنب موجود في الأسواق لذلك لابد من تخزين ورق العنب في هذه الحالة وفيما يلي سنتحدث عن ‏الطريقة التي يتم من خلالها تخزين ورق العنب بطريقة صحيحة حتى يمكن استخدامه في أي لحظة.

‏الطريقة الأولى لتخزين ورق العنب

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تخزين ورق العنب في المنزل من السنة إلي السنة:

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أولا نحضر كمية كبيرة من ورق العنب بعد ذلك نبدأ في تنظيف الأوراق التي قمنا به الحصول عليها و إزالة الجذور من جميع الأوراق الموجودة في حزمة ورق العنب.

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‏ بعد ذلك يتم غسل ورق العنب جيدا و التخلص من الأشياء التي تكون عالقة عليه من الخارج.

‏بعد ذلك نبدأ في ترتيب ورق العنب على شكل كومات مرتبة.

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‏بعد ذلك نبدأ في ترتيب ورق العنب على شكل كومات مرتبة. ‏ بعد ذلك نضع ورق العنب داخل الفريزر وهو في أكياس بلاستيكية هذا يحافظ على ورق العنب لي فترة طويلة يمكن أن يبقى ورق العنب على هذه الحالة لمدة عام كامل يتم إخراج ورق العنب في أي وقت وتركه لمدة ساعة تقريبا حتى يصبح جاهز بعد ذلك يتم استخدام ورق العنب مع الحشو

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نصائح اثناء التخزين ورق العنب

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