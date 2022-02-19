طريقة عمل القراقيش بالعجوة هشة جداً وبريحة وطعم خطير.. سيبك من الجاهز

دائما ما تفضل الأمهات وربات البيوت بإعداد الوصفات المختلفة والمتنوعة، وهذا حتى تسعد بها عائلتها، وتحديداً في فصل الشتاء الذي يكثر فيه من تناول المعجنات والبسكويت وغيره، وتعتبر القراقيش بالعجوة من أكثر الوصفات التي يقبل الجميع على تناولها باستمرار، وهي محببة للغاية من قبل أفراد العائلة، وفي العادة تقوم بعض ربات البيوت بشراء القراقيش جاهزة من المخابز المخصصة في إعدادها، ولكن من السهل جداً تحضيرها في البيت بسهولة، وتكون النتيجة رائعة جداً وبريحة وطعم خطير يجعلك تستغنين عن الجاهز، ونستعرض عليكم في هذا المقال طريقة عمل القراقيش بالعجوة.

طريقة عمل القراقيش بالعجوة

عادة ما يتم تقديم القراقيش بالعجوة أو بالملبن أو سادة، بجانب المشروبات الساخنة التي تزيد من طعمها الرائع والخطير للغاية، كما يمكن تقديمها في وجبة الفطور وستكون هي وجبة مميزة للغاية ونوع من التغير والابتكار، والقراقيش بحشو العجوة من أكثر المعجنات التي تتمتع بطعم خطير للغاية ومحببة من الجميع، كما أنها من الوصفات التي تزيد من الشعور بالشبع لأوقات طويلة.

المكونات:

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

كوب من السمن.

كيلو من الدقيق الأبيض.

كأس من الزيت.

كأس ماء دافئ.

2 ملعقة يانسون.

2 ملعقة سمسم.

ملعقة كبيرة شمر.

مكونات الحشو:

نصف كيلو عجوة مفرومة.

نصف كوب سمن بلدي.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

طريقة التحضير: