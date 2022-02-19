أصنعي اللانشون البيتي بمكونات إقتصادي ومضمون مثل الجاهز في المحلات

طريقة عمل اللانشون في البيت، تحضير اللانشون داخل البيت من الأشياء التي ذات البحث عنها من قبل الكثير من ربات البيوت وذلك حفاظا على صحة افراد العائلة من تناول اللانشون الجاهز واللحوم المصنعة بأنواعها فهي غير صحية وغير مرغوب في تناولها وخاصة للأطفال، لأنهم من الأكلات المفضلة لديهم في عمل السندويتشات لذلك سوف نذكر من خلال هذه السطور القادمة على طريقة تحضير اللانشون بطريقة سهلة وناجحة تضاهي اللانشون المصنع من حيث الطعم وبخطوات سهلة وبسيطة وبمكونات في متناول الأيدي وهي كالآتي.

طريقة عمل اللانشون في البيت

يمكنك سيدتي صنع لانشون الفراخ لأفراد عائلتك بطريقة صحية وآمنه داخل المنزل:

المكونات :

حبتان من البيض.

قطع من أفخاذ الدجاج مفرومة أو لحمة مفرومة.

مقدار ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

ومقدار ربع كوب من زيت الذرة.

مقدار ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الجبنة المطبوخة.

مقدار ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة قليلة من الكزبرة الجافة.

كمية من الملح حسب الحاجه.

مقدار ملعقة كبيرة من بودرة البصل.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة صغيرة من الحبهان البودرة.

كمية من الزيتون الأخضر محشي بالجزر.

رشة من جوزة الطيب.

طريقة التحضير اللانشون اللحم في البيت