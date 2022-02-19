نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي مفعول كريم الفازلين والملح لتنظيف البشرة من الدهون والجلد الميت والشوائب من أول أستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الفازلين من أكثر الأنواع المحققة شهرة عالية، ويتم استخدامه من النساء بشكل كبير، وقد يرجع ذلك لكثرة فوائدها للبشرة أو حتى للشعر، ولذلك فهو يعتبر من الكريمات السحرية التي تعطي أفضل النتائج السريعة، والان يمكنكم استخدام الفازلين لتنظيف البشرة بشكل عميق، وذلك قد يكون له أفضل النتائج على البشرة، وذلك من خلال إضافة الملح إليه وهذه الوصفة هي ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال.

الفازلين من المستحضرات الجاهزة التي لها العديد من الفوائد الهامة جدًا للبشرة، ولذلك أصبح يفضله الكثير من الناس، لعلاج مشكلات البشرة المتعددة، والان يمكنكم التمتع ببشرة نظيفة بشكل كامل، واستخدام الفازلين مع الملح لعمل افضل مقشر طبيعي يحقق أفضل النتائج، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضير هذا الماسك وكيفية تطبيقه على البشرة.

أهم فوائد الفازلين مع الملح للبشرة

هذا الخليط له العديد من الفوائد الهامه جدًا للبشرة ومن أهم هذه الفوائد مايللي:

يساعد هذا الخليط في تقشير البشرة بشكل آمن وفعال، وإزالة الجلد الميت من البشرة، ويساعد في ظهور خلايا الجلد الجدبدة.

نتيجة هطول البشرة يساعد ذلك في التخلص من الاسمرار والبقع الغامقة التي تتواجد على البشرة.

يساعد هذا الخليط في التخلص من الهالات السوداء.

كما أنه يساعد في التنظيف العميق للبشرة ليحافظ على نضارتها وجمالها.

وصفة الفازلين مع الملح لتقشير وتنظيف البشرة

تعتبر هذه الوصفة من أهم الوصفات التي يستخدم فيها هذا الخليط وذلك لأنها تساعد على تقشير الجلد الميت وتنظيف البشرة بعمق وطريقة الاستخدام والتطبيق كالتالي:

المكونات

أربع ملاعق من الملح.

أربع ملاعق من الفازلين الطبيعي.

اربع قطرات من اي زيت عطري مناسب.

طريقة التحضير

اخلطي كل المكونات التي تم تجهيزها وهي الفازلين مع الملح مع الزيت العطري جيدًا.

وزعي الخليط على البشرة وخاصتًا المناطق الخشنة أو الغامقة أو التي تريدين تنظيفها من الجسم.

افركي الخليط بحركات دائرية مستمرة لعدة دقائق.

اتركيه على البشرة لمدة ربع ساعة.

اشطفي بشرتك بعد ذلك بالماء الدافئ.

خلطة الفازلين والملح لتنظيف البشرة والتخلص من التشققات الجلدية

اصنعي هذا الخليط لتحصلي على بشرة نظيفة رطبة عالية من اي تشققات أو أو قشور، ويمكن استخدام هذا الخلطة على الشفايف أيضًا وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة من الملح.

ملعقتين من الفازلين الطبيعي.

طريقة التحضير والتطبيق