دلكة النشا السحرية لتفتيح وتبييض الوجه والرقبة وإزالة السواد والجلد الميت حتى لو سواد كالفحم

كل فتاة تسعى دائما إلى تبييض الوجه والرقبة لذلك يقومون بإستخدام كريمات التفتيح التي يكون لها القدرة على تبييض الوجه وكذلك الرقبة فقد تتوافر هذه الكريمات في جميع الأسواق وبأنواع كثيرة ومختلفة وله ماركات عديدة، ولكن كل هذه الكريمات قد تحتوي على مكونات أو مواد كيميائية تكون ضارة تدهور البشرة وتتلفها بشكل سئ، لذلك من الأفضل أن نتجنب إستخدامها تماما لكي نحافظ على البشرة وجمالها فمن هنا تبحث أغلبية الفتيات عن إستعمال أشياء طبيعية لتفتيح الوجه حتى لا يترك عليه أي آثار سلبية.

فقد نجد العديد من الخلطات الطبيعية التي تساعد على تبييض الوجه والرقبة بكل سهولة وبشكل سريع ومن أكثر الخلطات الطبيعية التي تعمل على ذلك هي خلطة النشا، حيث أن مسحوق النشا من أهم وأكثر المواد الطبيعية التي لها دور كبير جدا في تفتيح البشرة وإزالة السواد الذي يتراكم على الرقبة ويسبب إزعاج كبير لكل فتاة، فهذه الخلطة تجعلنا نستغني عن كل الكريمات ومن الممكن أن نجد الكثير من السيدات يفضلون إستخدام بعض الأجهزة مثل الليزر، لأنه يعمل على تبييض البشرة بطريقة سريعة ومفعولها يدوم لأطول فترة ممكنة، ولكن هذه الأجهزة تضر البشرة ويكون لها أضرار سلبية فهي تعمل على ظهور أشياء غير مرغوب فيها.

مكونات خلطة النشا لتبييض الوجه والرقبة

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

طريقة عمل خلطة النشا لتبييض الوجه والرقبة

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من الزبادي ويتم وضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

وبعد ذلك يتم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد وقومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد للحصول على خليط متماسك وناعم.

ويتم وضع هذه الخلطة علي البشرة والرقبة ونتركها على هذه المناطق لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم نقوم بغسلهم بإستخدام الماء البارد ولابد من تكرارها مرة واحدة في الإسبوع.

الوصفة الأخرى لتبييض الوجه والرقبة

هي عبارة عن تجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ويتم خلطهم مع بعض ثم نضع هذا الخليط على البشرة والرقبة ونتركه لمدة ربع ساعة ونقوم بغسلهم بالماء.