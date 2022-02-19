فكرة للعشاء سهلة وسريعة بمكونات بسيطة وبمذاق روعة وشهي ومميز

فكرة للعشاء سهلة ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضا، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة ميني بيتزا بالكأس وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فكرة للعشاء سهلة بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة لم تجربوها من قبل.

مكونات فكرة للعشاء سهلة

تتكون فكرة للعشاء سهلة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

قطعة خبز ساندويتش (220 جم) (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز ساندويتش في المنزل بدلا من شرائه).

100 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

2 سجق (200 جم) مقطع شرائح.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

150 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فكرة للعشاء سهلة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نقسم الخبز نصفين طوليا، ثم ندهنهم بالزبدة ونضعهم في صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم نوزع فوقهم شرائح السجق.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيض، ثم نخفقهم بالمضرب اليدوي.

بعد ذلك نضيف إلى البيض الملح ونخلطهم جيدا.

ثم نسكب البيض فوق السجق.

ثم نوزع فوق البيض جبنة موزاريلا مبشورة.

بعد ذلك نوزع بقدونس مفروم ناعم.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 17 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونقدم الوجبة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المكونات

كيلو إلا ربع من الطماطم مقطع مكعبات كبيرة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

فلفل أسود.

ربع كوب من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملح .

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها الطماطم، ثم نفرمه جيداً. ثم نصفي عصير الطماطم جيداً لكي نتخلص من البذور والقشر. ثم نسكب عصير الطماطم في حلة، ثم نضعها على نار عالية. عندما تبدأ الصلصة في الغليان نخفض النار إلى أقل درجة، ثم نتركها حتى يثقل القوام مع التقليب من وقت لآخر. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والسكر والخل، ثم نخلط جيداً. ثم نحضر كوب ونضيف إليه الماء والنشا، ثم نخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف خليط النشا إلى الصلصة ونقلب جيداً. وعندما يثقل القوام ويجف الماء نرفع الكاتشب من على النار، وبذلك يكون الكاتشب جاهز لكي نقدمه مع فكرة للعشاء سهلة.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المقادير

كوب إلا كوب من الكاتشب.

ربع كوب من السكر البني.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

رشة شطة.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

طريقة التحضير