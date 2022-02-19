بطريقة عبقرية حضري “طاجن المكرونة” مثلا المحلات الشهيرة سيبهر أسرتك

طاجن المكرونة واحد ضمن الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة للغاية، والتي تلقي إعجاب واسع بين عشاق الأكلات الشعبية، يتم تداول تلك الطواجن بأنواع متعددة من البروتين، ويمكنكم تناولها حسب البروتين المفضل لديكم، حيث يمكنكم تناول طواجن الفراخ او طواجن اللحم المفروم وايضا طواجن الكبدة، وتتصدر تلك القائمة الشهيرة طواجن الدجاج، ويتم بيعها في محلات بيع الكشري المصري الشهير، وسوف نتيح لكي الوصفة بكافة الاسرار التي تضمن نجاحها، حتي تحضريها في منزلك بمقادير بسيطة صحية ومضمونة وتقديمها لاولادك دون قلق أو خوف، فقط تابعي تلك الوصفة من خلال موقعنا ثقفني، وسوف تبهري أسرتك بوصفات شهية من اعدادك في وقت بسيط جدا.

طاجن المكرونة مثلا المحلات

لن تحتاجي لوقت وجهد كبير حتي تحضري طاجن المكرونة مثلا المحلات الشهيرة في منزلك، فقط حضري تلك المكونات وسوف نضع لكي سر تلك الوصفة الجبارة التي يبحث عنها الألف من عشاق الطواجن، فقط حضري المكوانات الآتي

مكرونة مقصوصة او قلم.

بصل.

عصير طماطم.

معلقتين معجون طماطم.

معلقة ثوم صغيرة.

ملح.

فلفل اسود.

كمون.

لتر ماء مغلي.

البروتين المفضل لديكم والممثل في لحم مفروم او دجاج او كبدة حسب الرغبة.

تحضير طاجن مكرونة في المنزل

في اقل من عشر دقائق سوف تحضري في منزلك طاجن مكرونة شهي ولذيذ، وسوف تسعدي به أولادك وتبهري به ضيوفك، ولن يحتاج للتسوية سوي 30 دقيقة في الفرن فقط، إليكم الآن الخطوات الواجب إتباعها عند تحضير الوصفة المطلوبة