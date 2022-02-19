طريقة عمل كيكة الشوكولاتة هشة وسهلة جداً بطعم جنان هتتاكل في دقائق

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طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، من الوصفات التي يزداد البحث باستمرار على طريقة تحضيرها هي كيكة الشوكولاتة، التي تعتبر من أفضل أنواع الكيكة المعروفة في العالم كله، والتي تتمتع بطعم في غاية الروعة لا يقاوم، وهي محببة للغاية من قبل الجميع كباراً وصغاراً، وهي نوع من الحلوى التي يتناسب تقديمها في أي مناسبة وفي الأوقات المختلفة، وهناك طرق عديدة للكيكة ومنها كيكة البرتقال، أو كيكة الزبادي، وكيكة التايجر وغيرها، وتعد كيكة الشوكولاتة من أفضل طرقها والخيار المناسب للجميع، ومن السهل جداً تحضيرها في البيت بمكونات اقتصادية غير مكلفة، فتابعونا من خلال موقعنا ثقفني لنقدم لكم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة.
طريقة إعداد كيكة الشوكولاتة
الأمهات بشكل عام حريصة دوماً على تقديم الوصفات المختلفة للعائلة، في الأوقات المختلفة والتجمعات العائلية، وكيكة الشوكولاتة من الوصفات التي يتفق الجميع عليها وهي مطلب جماعي من الأسرة، ويمكن تقديمها في وجبة الفطور او العشاء أو كوجبة خفيفة حسب الرغبة.
مقادير كيكة الشوكولاتة:
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- 3 بيضات.
- كوب من السكر.
- كوب لبن.
- نصف كوب زيت نباتي.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 3 ملعقة كبير كاكاو خام.
- كيس بكينج بودر.
- ذرة ملح.
طريقة التحضير:
- نضع في وعاء الخلاط كلاً من “السكر، الزيت، الكاكاو، اللبن”، ونقوم بخفقهما جيداً في الخلاط الكهربائي.
- نأخذ مقدار كوب من الخليط الممزوج، ونحفظه في الثلاجة لحين الحاجة إليه.
- نضع لباقي الخليط البيض مع الفانيليا ونستمر في الخفق الجيد.
- نضيف الدقيق والملح والبيكنج بودر للخليط السائل، ونستمر في الخلط حتى تتجانس المكونات.
- نحضر صينية مدهونة بالسمن ورشة من الدقيق، ويسكب فيها الخليط ونساويه بملعقة بلاستيك.
- ندخل الصينية الفرن الساخن من قبل على درجة حرارة 180، وهذا لمدة 35 دقيقة حتى تنضج الكيكة تماماً، وتكون بقوام هش.
- نخرج الكيكة من الفرن وتترك لتهدأ، وتقلب على طبق التقديم ومن خلال أعواد خشبية نقوم بعمل ثقوب صغيرة فيها، ويسكب عليها كوب خليط الكاكاو واللبن والسكر وتترك حتى تتشربه تماماً.
- تقطع الكيكة وتقدم في أطباق التقديم مع أي مشروب مفضل وبالهناء والشفاء.
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