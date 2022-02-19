طريقة عمل العيش الفينو الاقتصادي في المنزل للمدارس هش ولذيذ وبكل سهولة وبدون تكلفة

يعتبر الخبز الفينو من احلى انواع المخبوزات حيث يتميز بالملمس الناعم ومذاقه اللذيذ، وهو من أخف أنواع الخبز التي يعشقها كل الناس لسهولة تناولها، حيث تسعى كل أم إلى إعداد الخبز الفينو بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة حيث أن مكوناته وطريقة تحضيره من اسهل مايمكن، فهو يستخدم في عمل السندوتشات المحببة للاطفال أثناء اليوم الدراسي وبعد على الإفطار أو العشاء، فهو يعطى احساس بالشبع والقدرة على الترميز، ويمكن حشوه بأنواع مختلفة من الاجبان أو المربي واى حشوة محببة اليكم، سوف نقوم بتحضير الخبز الفينو بالمنزل.

طريقة تحضير الخبز الفينو

المقادير:-

٢ كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب من الماء.

٢ ملعقة من الحليب البودر.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة من الخميرة الفورية.

٢ ملعقة من الملح.

طريقة التحضير:-

نقوم بتحضير بولة كبيرة يضاف إليها الماء والحليب البودره والسكر والزيت والخميرة والملح ونقلب الخليط جيدا.

نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً ثم نقوم بالعجن جيدا باليدين لمدة ٣٠ دقيقة ثم تغطى وتترك جانباً حتى تختمر ويزيد حجمها لمدة ساعة.

نقوم بتقطيع العجينة إلى قطع على شكل الخبز الفينو.

نقوم بتحضير صوانى مدهونة للخبز ونضع العجينة بها وإدخالها في الفرن وتترك حتى ينضج الخبز.

نقوم باغلاق الفرن ونخرج الصوانى وتوضع حتى تهدأ.

نقوم بوضع الخبز الفينو في طبق حتى يبرد تماماً ونقوم بوضعه في اكياس خاصة بالثلاجة ويمكن وضعه في الفريزر وعند الاستخدام يخرج من الفريزر قبل الاستخدام بنصف ساعة.

طريقة عمل الخبز الفينو بدون حليب

المقادير:-

نصف كيلو من الدقيق.

نصف ملعقة من محسن الخبز.

ملعقتان من الخميرة الفورية.

ملعقة نصف من السكر.

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

طريقة التحضير:-