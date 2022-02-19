نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل الشيش طاووق فراخ بطريقة بسيطة في أقل من ربع ساعة وأحلى من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل الشيش طاووق فراخ بطريقة بسيطة في أقل من ربع ساعة وأحلى من المطاعم، يجب أن نشير أن الشيش طاووق يعتبر في الوقت الحالي من أكثر الأكلات التي يفضلها جميع الأشخاص ويرغبون دائما من تناولها سواء كان في العشاء أو الغذاء.

كما يجب الإشارة أن الشيش طاووق فراخ يعتبر من أكثر الأكلات شهرة حول العالم بشكل خصوصي في الشرق الأوسط ويرجع السبب الرئيسي في ذلك أنه يحتوي على مذاق لذيذ للغاية كما يمكنكم تحضير الشيش طاووق في المنزل بكل سهولة وبالطبع سوف يصبح ذات مذاق أفضل من الخارج كما يعتبر من الأكلات المفيدة بصورة كبيرة فهي مكون من العديد من المقادير المفيدة للجسم.

عمل الشيش طاووق فراخ

يمكنكم تحضير الشيش طاووق بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

مقدار من الدجاج مقطع مكعبات صغيرة.

مقطع مكعبات صغيرة. كوب من زبادي أو اللبن الرائب.

بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

كذلك معلقتين كبار خل ابيض.

معلقتين كبار من زيت الذرة أو زيت زيتون.

عصير ليمونة متوسطة.

معلقة كبيرة من الصويا صوص.

٤ فصوص ثوم مفرومين ناعم.

معجون طماطم.

التوابل(بودرة جنزبيل- بودرة بصل-بودرة ثوم-كزبرة جافة-بابريكا)

طريقة تحضير الشيش طاووق

يمكنكم بكل سهولة تحضير الشيش طاووق في المنزل من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يجب عليكم خلط جميع المكونات في وعاء كبير.

ثم يتم إضافة مكعبات من الدجاج عليها.

بعد ذلك يتم تركها لمدة أربعة وعشرون ساعة كاملين في الثلاجة.

ثم يتم بعد ذلك وضع قطعة من الدجاج في سيخ وقطعة من البصل والطماطم والفلفل أيضا بجميع الأنواع.

ثم يتم شويه بكل سهولة على الجريل أو في الفرن أو الطاسة.

فوائد الشيش طاووق

يجب أن نشير أن هناك العديد من الفوائد الرائعة التي تتواجد داخل معاك الشيش طاووق فهي مكون من البروتين وهو الدجاج حيث يتواجد العديد من الخضروات الرائعة مثل الفلفل الاحمر والفلفل الرومي أيضا وبالطبع الفلفل الأصفر كما يمكنكم أيضا إضافة الطماطم والبصل أيضاً.

فوائد الدجاج