أعملي السبانخ باللحمة بطريقة مختلفة وطعم ومذاق جنان ألذ أكلة جنب المحاشي

طريقة عمل السبانخ، السبانخ تتميز بقيمته الغذائية العالية، والتي تفيد الجسم بشكل كبير، وذلك لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية والمعادن، كما أنها من المواد الغذائية الخفيفة التي لا تحتوي على كوليسترول، ومن الممكن تحضير السبانخ بطرق مختلفة ، والآن سوف نتعرف على كيفية عمل السبانخ في خطوات بسيطة بألذ طعم وأسهل طريقة وكل ذلك من خلال متابعة المقال.

طريقة عمل السبانخ باللحمة

تعتبر السبانخ باللحمة من أهم الطرق التي يتم تحضيرها بشكل كبير، وتتميز بطعمها الجميل المميز، بالإضافة إلى زيادة الفيتامينات التي تحتوي عليها هذه الأكلة، وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات المطلوبة

كيلو من اللحمة المقطعة إلى مكعبات.

كيلو من السبانخ الطازج .

شوربة اللحم بعد سلقها.

خمس فصوص من الثوم.

ربع كيلو من الحمص.

حبة واحدة من البصل.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشه من بهار اللحم.

طريقة تحضير السبانخ باللحم