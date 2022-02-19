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عمر شويل - جدة أعملي السبانخ باللحمة بطريقة مختلفة وطعم ومذاق جنان ألذ أكلة جنب المحاشي - ثقفني
طريقة عمل السبانخ، السبانخ تتميز بقيمته الغذائية العالية، والتي تفيد الجسم بشكل كبير، وذلك لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية والمعادن، كما أنها من المواد الغذائية الخفيفة التي لا تحتوي على كوليسترول، ومن الممكن تحضير السبانخ بطرق مختلفة ، والآن سوف نتعرف على كيفية عمل السبانخ في خطوات بسيطة بألذ طعم وأسهل طريقة وكل ذلك من خلال متابعة المقال.
طريقة عمل السبانخ باللحمة
تعتبر السبانخ باللحمة من أهم الطرق التي يتم تحضيرها بشكل كبير، وتتميز بطعمها الجميل المميز، بالإضافة إلى زيادة الفيتامينات التي تحتوي عليها هذه الأكلة، وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات المطلوبة
- كيلو من اللحمة المقطعة إلى مكعبات.
- كيلو من السبانخ الطازج .
- شوربة اللحم بعد سلقها.
- خمس فصوص من الثوم.
- ربع كيلو من الحمص.
- حبة واحدة من البصل.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشه من بهار اللحم.
طريقة تحضير السبانخ باللحم
- في البداية اسلقي اللحم بالشكل المعتاد في المياه لعمل شوربة اللحم التي سوف يتم استخدامها بعد ذلك.
- احضري السبانخ ثم قومي بغسلها ونقعها جيدًا للتخلص من أي أتربة.
- قومي بفرم السبانخ جيدًا أو تقطيعها باستخدام السكينة.
- ثم قومي بوضع حلة على النار.
- اضيفي بداخلها كمية بسيطة من الزيت.
- اتركي الزيت حتى يقدح.
- اضيفي البصل المفروم إلى الزيت.
- قلبي البصل حتى يذبل.
- أضيفي إليه الثوم المفروم.
- قلبي الثوم حتى يذبل أيضًا.
- يمكنك إضافة السبانخ الآن.
- قلبي السبانخ مع البصل والثوم وشوحي المكونات جيدًا.
- اضيفي البهارات ملح وفلفل اسود، ويمكن إضافة ورق الغار، ورشة من القرنفل والزنجبيل لتعطي لها رائحة وطعم مميزة.
- قلبي حتى تصبح جافة وتتخلص من كل المياه الموجودة بها.
- اضيفي في هذا الوقت الشوربة، واتركيها حتى تغلي.
- يمكنك بعد ذلك إضافة اللحمة، وقلبي كل المكونات مع بعضها البعض جيدًا، ثم أضيفي الحمص بشرط أن يكون منقوع من قبلها بساعتين حتى ينضج بسهولة.
- اتركي الخليط حتى ينضج الحمص تماما.
- هكذا قد أصبحت السبانخ باللحم قد نضج بشكل جيد.
- يتم تقديمها الآن، ويفضل تناولها بجانب الأرز الأبيض بألف هنا وشفا.
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