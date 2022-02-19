نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير مظبوطة أعملي الكحك الناعم على أصوله بطريقة صحية أضمن وألذ من محلات المخبوزات في المقال التالي
طريقة عمل الكحك الناعم ، لكل من يتساءل عن طريق عمل وتجهيز الكحك الناعم مثل المحلات، فالعديد من الناس تحب الكحك، ويرغبون أن يتم تحضيره في أي وقت ليتواجد في المنزل كنوع من الحلوى اللذيذة أو لتناوله في الفطور، كما أنه من أهم أنواع الحلويات التي يتم تقديمها في عيد الفطر المبارك لذلك جئنا بخطوات تحضير الكعك الناعم المميز مثل المحلات و ألذ في الطعم والحشو، ويمكنكم معرفة ذلك من خلال متابعتنا في هذا المقال.
طريقة عمل الكحك الناعم في المنزل مثل المحلات
يمكنك الاستغناء عن شراء الكحك خاصتًا في وقت عيد الفطر، والقيام بتجهيز بمكونات آمنة وصحية، بالإضافة إلى التوفير بشكل كبير، كما يمكنكم تجهيز في المنزل في أي وقت حتى يستمتع به أفراد عائلتك وخطوات تحضيره كالآتي:
المكونات
- كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.
- نصف كيلو من الزبدة الصفراء.
- نصف كوب من المياه الدافئة.
- نصف كوب من اللبن الحليب.
- ملعقة من السمسم.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- رشه ملح.
- ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.
- ملعقتين من السكر.
- سكر بودرة حسب الكمية للتزين.
طريقة التحضير
- في كوب مناسب من حيث الحجم أضيفي بداخله كمية المياه، وأضيفي الخميرة والسكر.
- قلبي المكونات جيدًا وغطي الكوب حتى ترتفع الخميرة وتتفاعل.
- احضري وعاء كبير وأضيفي له الدقيق بعد نخله.
- اضيفي بداخله بعد ذلك رشه الملح، والبيكنج باودر.
- أضيفي إلى خليط الدقيق السمسم، ورائحة الكحك والزبدة بدرجة حرارة الغرفة لتكون سهلة في عجنها.
- افركي المكونات مع بعض جيدًا في مكونات الدقيق.
- اعجني كل المكونات بشكل جيد.
- أضيفي بعد ذلك المياه والخميرة واللبن أيضًا بشكل تدريجي لتتكون العجينة متماسكة جدًا وناعمه.
- غطي الآن العجينة واتركيها في مكان دافيء لمدة ساعة كاملة.
- سوف تلاحظين إن العجينة قد تضاعف حجمها بشكل واضح وخمرت بالفعل.
- قطعي العجينة إلى كرات صغيرة ، وقومي بحشوها باللبن أو بلعجوة أو العجمية.
- شكلي الكحك بالشكل المتعارف عليه.
- قومي بنقش قطع الكحك، ثم قومي بوضع كلًا منها في الصاج المخصص لهذه الحلويات.
- اشعلي الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- اتركي الكحك في الفرن لمدة ربع ساعة حتى يصبح لونه ذهبي.
- اخرجي الكحك في طبق التقديم، ورشي عليه الآن السكر البودرة بعد أن يبرد.
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