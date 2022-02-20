إليك الوصفة الفورية لو تعاني من الكحة والسعال والآم الصدر وضيق التنفس ونزلات البرد وطرد البلغم وتنظيف الرئة

يخاف البعض من الكثير من الأدوية والوصفات الكيميائية التي تساهم في علاج الأمراض بالجسم، كما أن الكحة والآم الصدر واحدة من أكثر الآلام التي يشعر بها الفرد، لذلك يبحث عن وصفة طبيعية تساعده في مثل هذه الأمور، من هذه الوصفات البصل، فالجميع قد يندهش من وجود البصل بين المكونات التي تساهم في علاج الأمراض المختلفة في الصدر، دعونا نتعرف على تحضير الوصفة بسهولة كبيرة.

علاج آلام الصدر والكحة وطرد البلغم

يمكن أن نعالج الكحة أو علاج الصدر بسهولة من خلال استخدام ثمرة واحدة ألا وهي البصل، حيث يمكن استخدام في عدة وصفات لعلاج كل ذلك بسهولة، حيث يمكن صنع عدة فوائد لا مثيل لها على الإطلاق بهذا الشكل:

حيث أنه في البداية علينا تقطيع البصل ومن ثم البدء في شويه على النيران بعد ذلك يتم فرده على الصدر فهذا يعمل ويساعد على علاج الصدر وإزالة كافة الآلام من الصدر، وذلك من خلال ساعتين كاملتين نكرر وضعها.

كما أنه يمكن استخدام عصير البصل في حالات علاج مشكلة انسداد الجيوب الأنفية من خلال وضعه واستنشاقه لعدة مرات في اليوم الواحد.

علاج الكحة وطرد البلغم