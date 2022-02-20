صاروخ التفتيح كريم الليمون والنشا لتبييض البشرة والأماكن السوداء والكلف بنتيجة رائعة

تعاني كثير من السيدات من أماكن غامقة في الجسم وخاصة الأماكن الحساسة وتجرب الكثير من المنتجات للحصول على أفضل نتيجة ومن المكونات الطبيعية التي تحقق ذلك بأقل تكلفة وبنتائج مضمونة هو الليمون مع النشأة حيث لهما فوائد عظيمة لا يمكن الاستغناء عنها فالليمون مع النشا يساعد كثيرا على تفتيح البشرة وينعم البشرة ويرطبها وهو أفضل من أي كريم خارجي كذلك يعمل على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت لذلك سوف نقوم بشرح مكونات تحضير وصفات الليمون مع النشا من خلال هذا المقال.

تبييض الجسم بالنشا والليمون



وهي من الوصفات المهمة جدا ولا يمكن الاستغناء عنها وتقوم الكثير من العرائس باستخدامها قبل عرسهم وذلك حتى تحصل على تفتيح هائل للجسم والأماكن الداخلية ولتحضير هذه الوصفة يجب علينا إحضار المكونات التالية

3ملاعق نشا.

3ملاعق حليب بودرة.

3 ملاعق ليمون.

3ملاعق زيت زيتون.

طريقة تحضير الوصفة

بعد استعمال هذه الوصفة سوف تلاحظ تفتيح الجسم وخاصة الأماكن الحساسة من أول استخدام ويمكن تحضير هذه الوصفة وفقا للمكونات السابقة ولتحضيرها يجب أتباع الخطوات التالية:

نحضر وعاء.

نضع به النشا والحليب ثم نقلبهم جيدا حتى تمام التجانس.

نضع عليهم بعد ذلك الليمون والزيت ونخلطهم جيدا حتى يختلطوا جيدا.

نقوم بعد ذلك بوضعه على الجسم وفي الأماكن الداكنة لمدة نصف ساعة، ولمدة ساعة للأماكن الحساسة نضع فوقها كيس ثم نرتدي ملابسنا.

بعد ذلك نحضر لوفه ونوزع الخليط بشكل جيد على جميع أنحاء الجسم.

ندلك الجسم جيدا بواسطة ليفة وتكون ناعمه حتى لا تجرح الجسم.

يشطف الجسم جيدا بالماء.

بعد ذلك قومي بالاستحمام والحصول على أفضل نتيجة.

فوائد الليمون والنشا للبشرة

عندما نضع الليمون مع النشأ على البشرة نتمتع بفوائد رائعة منها:

يقوم الليمون مع النشا بتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت.

يجعلان البشرة ناعمة جدا مثل بشرة الأطفال ومليئة بالحيوية.