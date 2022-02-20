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عمر شويل - جدة وجود لعاب علي وسادتك عند استيقاظك من النوم علامة ضرورية تتطلب تدخل عاجل لهذه الأمراض - ثقفني
هناك بعض العادات التي تحدث في حياتنا بشكل يومي ويكون لها مدلول كبير لا نعرف معناه على الإطلاق، ومن هذه العادات هي اللعاب السائلة على الوسادة أثناء النوم، فهي تعتبر علامة دالة على الكثير من الأشياء بشكل كبير، لذلك نحاول أن نحذر الجميع بشأن هذا الأمر، ويلزم أيضًا التعرف على جميع دلائل هذه العلامات، وهذا سيكون بداخل حديثنا.
أللعاب أثناء النوم على الوسادة
إذا كنت من الأشخاص التي تعاني من تواجد اللعاب أثناء النوم والتي تتواجد على الوسادة، فهذا يوضح الكثير من الدلائل التي يلزم أن نتعرف عليها بشكل واضح، وتأتي بهذا الشكل:
- حيث أنه يدل ذلك على النوم غير المعتدل على الإطلاق، حيث يعتبر النوم على البطن أو بشكل غير سليم سبب في هذا الأمر.
- كما أن هناك دلالة عند وجود لعاب وهو تواجد حساسية بالأنف، أو عند وجود حساسية بسبب طعام ما قد يؤدي ذلك إلى سيلان اللعاب من الفم.
- كما هناك دلالة أخرى وتعتبر خطيرة وهي الإصابة بارتجاع المرء أو حموضة ما، فكل ذلك يساعد في البدء من الإفراز أثناء النوم من الفم.
- كما يمكن أن يحدث التهاب في اللوزتين أو أسفلها فهذا يعمل على سيلان الكثير من الإفرازات أثناء النوم.
- بالإضافة إلى ذلك هناك من يعاني من الأمراض النفسية الصعبة التي تؤدي إلى تناول الكثير من المهدئات بشكل مفرط وهذا يعمل على سيلان اللعاب من الفم.
- حيث أنه هناك الكثير من المواد الكيميائية التي تساهم في إفراز اللعاب مم الفم، وجمعنا نعلم ما تسببه الأدوية في مثل هذه الأمور.
- كما أنه عند وجود التهاب في اللثة فهذا يساعد في أفراز الكثير من سيلان الفم.
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