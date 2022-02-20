معلقة واحدة ضعيها على الشامبو لتجعل شعرك خيوط حرير بدون زيوت ولا كريمات فرد والنتيجة من أول مرة

الكثير منا يجهل فوائد القهوة للشعر والتي يمكن من خلالها إعادة الشعر إلي حيويته وتكثيفه والتخلص من مشاكل التلف والتساقط، نعم يمكن للقهوة القيام بكل ذلك بمجرد إضافتها على الشامبو العادي دون الحاجة إلى أن تجربي منتجات غالية بعد الآن وإليك في هذا المقال أهم فوائد القهوة للشعر ووصفة سحرية لمعالجة مشاكل الشعر.

فوائد القهوة للشعر

تعتبر القهوة غنية بالعديد من الفوائد التي تعالج الكثير من مشاكل الشعر وهى كالاتي:

الكثير من السيدات يعانون من مشكلة القشرة والتي تساعد في علاج قشرة الشعر وجعل فروة الشعر مليئة بالحيوية.

تعتبر القهوة بمثابة مقشر لفروة الرأس في التخلص من الأتربة والحكة.

تعتبر بمثابة عامل قوى في تطويل الشعر وتعطي لون طبيعي للشعر دون الحاجة إلى أن تصبغي شعرك.

تساعد على إطالة الشعر والتخلص من الشعر التألف.

تزيد من كثافة الشعر بشكل ملحوظ.

القهوة على الشامبو لتكثيف الشعر

بعدما تعرفنا على أهم فوائد القهوة والتي تحسن من الشعر وتعالج الكثير من مشاكلة إليك وصفة سحرية وفعالة للاستفادة من كل هذه الفوائد.

مكونات الوصفة هي كالاتي: كوب كبير من الماء، ملعقة من القهوة المطحونة، علبة من الشامبو ويفضل أن يكون شامبو أطفال.

طريقة التحضير: