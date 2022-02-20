وصفة القرنفل الرائعة لتطويل الشعر وتقويته تجعل كل من حولك يلاحظ طول شعرك ولمعانه

الكثير من السيدات يعانون من الكثير من مشكلات الشعر والتي يصرفون عليها الكثير من الأموال وخاصة مشكلة تطويل الشعر فالكثير من السيدات يريدون تطويل الشعر ولكن لا ينجحون في ذلك ولكن يعتبر القرنفل من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها في تطويل الشعر دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية على الشعر والتي تضر الشعر حيث يعتبر القرنفل غني بالعديد من الفيتامينات مثل البوتاسيوم، وفيتامين c ،وفيتامين أ وإليك سيدتي في هذا المقال الوصفة السحرية بفوائد القرنفل لتطويل الشعر وعلاج مشاكل الشعر.

القرنفل لتطويل وتقوية الشعر

تعتبر هذه الوصفة فعالة جدا ومضمونه على الشعر وذلك لأنها تتكون من مكونات تعمل على تحسين الشعر وعلاج كثير من مشاكل الشعر وتتكون الوصفة كالاتي:

مكونات الوصفة (نحضر بعض الحبات من القرنفل، زيت الخروع، ملعقة طعام من زيت القرنفل، ملعقتان طعام من زيت الزيتون).

طريقة التحضير

في البداية نحتاج أن نقوم بطحن القرنفل أولا، ثم نحضر وعاء ونضع به القرنفل المطحون ثم نضيف عليه قطرات من زيت الخروع ، وزيت الزيتون وزيت القرنفل بالمقادير الموضحة سابقا.

نقلب هذا الخليط جيدا حتى تمتزج كل الزيوت معا، ثم نستخدمها على خصل الشعر واحدة تلو الأخرى ونغطي الشعر جيدا، ثم نتركه لمده ساعة ونغسل الشعر جيدا بعد ذلك، يمكن تكرر الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على شعر رطب وصحي.

فوائد القرنفل للشعر

للقرنفل فوائد عديدة تجعلك حريصة على استخدامه في الكثير من الوصفات ومن فوائد القرنفل: