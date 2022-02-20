الثوم الحل الرهيب لعلاج تسويس الإسنان الذي لا يعرفه حتى الأطباء في تبييض الأسنان والتخلص من تراكم الجير وقتل الجراثيم

يعاني الكثير منا من اصفرار الأسنان والتراكم الجيري عليه ومشاكل التسوس فأن ذلك له مساوئ كثيرة لذلك يقوم كثير من الناس بالاتجاه إلى الأطباء لتنظيف أسنانهم حيث ثبتت بعض الدراسات في أمريكا بأن كل عام يصرف آلاف الدولارات لتنظيف الأسنان والتخلص من الجير المتراكم على الأسنان، في حين يخاف البعض الأخر من الذهاب إلى طبيب الأسنان مما يؤدي إلى زيادة مشكلة التسوس وتراكم الجير على الأسنان وإليكم في هذا المقال الوصفة التي تساعد على التخلص من اصفرار الأسنان نهائيا.

تبييض الأسنان بالثوم

توجد كثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الأسنان بشكل طبيعي والتخلص من الجير المتراكم وسوف نوضح أكثر وصفة فعالة ومضمونة تخلصنا من الجير المتراكم والاصفرار وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة من خلال النقاط التالية:

فص ثوم ونقوم بهرسه.

ملعقة ليمون كبيرة.

ملعقة صغيرة من المعجون الأسنان الذي تقوم باستخدامه.

ملعقة ملح تكون صغيرة.

خطوات تبييض الأسنان بالثوم

يتم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة في المنزل عن طريق الخطوات التالية: