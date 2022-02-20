طريقة رائعة ولذيذة لعمل المكرونة النجرسكو بالفراخ والجبن الشهية والصحية

المكرونة النجرسكو تعتبر من الأكلات الشهية واللذيذة المشهورة والتي يحبها جميع الاشخاص الكبار والصغار، فهي غير مكلفة نهائي ويمكن صنعها في المنزل أجمل بكثير من المحلات، وكما تحتوي على العديد من الفوائد الصحية والهامة للجسم والصحة العامة، وهناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن أفضل طريقة لعملها، ولذلك نقدم لكي طريقة سهلة وسريعة لعمل النجرسكو بالجبن.

طريقة عمل مكرونة النجرسكو ومكوناتها

المكونات

كيس مكرونة أسباجتي.

ملعقتين كبيرة من الزيت.

نصف كوب من الدقيق.

نصف كوب من اللبن.

فراخ مسلوقة ومقطعة إلي قطع صغيرة مكعبات أو علي حسب الرغبة.

مكعب من مرقة الدجاج.

جبنة موتزاريلا وجبنة رومي أو جبنة شيدر أو أي نوع جبنة لديكي وعلي حسب الرغبة.

ربع ملعقة من الملح.

رشة فلفل ورشة زعتر وقرفة علي حسب الرغبة.

مقادير البشاميل

كوبان دقيق.

نصف كوب زبدة.

كوب لبن سائل.

ملعقة صغيرة ملح.

رشة فلفل أسود.

طريقة تحضير البشاميل

نحضر إناء علي النار ونضع به الزبدة حتي تذوب، ثم نضع الدقيق ونستمر في التقليب، حتي يشرب الدقيق مع الزبدة ثم نتركه قليلاً.

نضيف الحليب علي الدقيق والزبدة، ونستمر بالتقليب بسرعة جدا حتي لا تشكل كتل في البشاميل، وحتي يعطي القوام الجيد للبشاميل، فهي أهم خطوة في البشاميل وهي سر نجاحها، ثم نطفي النار ونضيف الملح ونضيف الفلفل ونحركهم جيدا.

طريقة عمل النجرسكو