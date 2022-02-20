طريقة عمل طاجن الباذنجان باللحمة المفرومة بالفرن الغني بالحديد والمعادن

طاجن الباذنجان باللحمة المفرومة ، الباذنجان غني بالحديد والمعادن ويعالج فقر الدم ويساعد في تحسين الصحة العامة لجسم الأنسان، ويساهم الباذنجان مقاومة الفيروسات ومضاد للالتهاب ومضادات الأكسدة، وغني بالمغنيسوم وغني بالألياف الغذائية به نسبة عالية من الماء مما يساعد على إنقاص الوزن، لذلك ننصح بالتنوع في وصفات عمل الباذنجان، وسنقدم اليكم طريقة عمل طاجن الباذنجان باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وسريعة حتى تبهري اولأدك بوصفات مختلفة في الوجبات اليومية.

طريقة عمل طاجن الباذنجان باللحمة المفرومة

المكونات :

3 حبات من الباذنجان الطازج متوسطة الحجم.

200 جرام من اللحم المفروم.

فلفل ألوان مقطع شرائح .

3 ملاعق كبيرة من معجون الصلصة البورية.

2 حبة من البصل المفروم و5 من فصوص الثوم المفروم.

كوب ونصف من الماء.

زيت طعام عباد الشمس أو النوع المفضل لديكي.

ملح طعام وفلفل أسود وقليل من الببريكا.

طماطم للتزين على طاجن الباذنجان باللحمة المفرومة.

تحضير طاجن الباذنجان باللحمة المفرومة

لتحضير طاجن الباذنجان باللحمة المفرومة قطعي الباذنجان إلى شرائح، وضعي زيت في وعاء عميق أضيفي الباذنجان مع التقليب المستمر حتى يسير لون الباذنجان ذهبي اللون، وحضري وعاء اَخر ضعي فيه قليل من زيت عباد الشمس أو النوع المفضل لديكي حسب الرغبة وضيفي إليه البصل المفروم مع التقليب، حوالى دقيقة ثم ضيفي اللحمة المفرومة مع الأستمرار في التقليب ثم ضيفي ملعقة من معجون الطماطم البورية ثم ضيفي الفلفل الألوان مع ملح الطعام والفلفل الأسود والببريكا ونترك المكونات على نار هادئة لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة تقريباً.

حضري طاجن التقديم وقومي بوضع الباذنجان شرائج بجانب بعضها البعض وقومي بإضافة خليط اللحم المفرومة مع الفلفل الألوان وقطعي عليها حبات الطماطم مقطعة شرائح للتزين، ثم ضيفي كوب ونصف من الماء مع إضافة 2 ملعقة من معجون الطماطم البورية، ورشة ملح الطعام والفلفل الأسود والببريكا وأدخلي طاجن الباذنجان باللحم المفرومة الفرن على درجة حرارة عالية 200 درجة مئوية لمدة من عشرة دقادئق إلى ربع ساعة تقريباً، حتى ياخد الطاجن اللون الذهبي الرائع، وقدميها مع طبق من الأرز الأبيض ويقدم طاجن الباذنجان باللحمة المفرومة ساخن وبالهنا والشفا.