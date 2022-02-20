اشرب مغلي أوراق الغار قبل النوم وبعد 7 أيام هذا ما سوف يحدث لجسمك وفق أحدث الدراسات العلمية

ورق الغار او كما يسمى في بعض الدول الأخرى إكليل الرمان ‏هو أحد التوابل التي يتم استخدامها مع العديد من وصفات الطعام لأن له طعم مميز وجميل ‏كما أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم الإنسان لأنه يحتوي على فيتامين A وفيتامين سي وبعض المعادن الأخرى مثل الكالسيوم والزنك والحديد ‏والمغنيسيوم كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة وبعض المركبات النباتات ‏كما أنه يحتوي على أحد الزيوت الطيارة ويحتوي على حمض الفوليك مضادات الأكسدة، ‏وبسبب وجود هذه المكونات داخل ورق الغار فهو يستخدم في علاج العديد من المشاكل الصحية في جسم الإنسان ولا يقتصر عمل ورق الغار فقط على استخدامه كنوع من انواع التوابل و خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تناول مشروب ورق الغار والفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول منقوع ورق الغار.

‏طريقة تناول مشروب ورق الغار

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلال إعداد مشروب ورق الغار حتى يتم تناوله على الريق يوميا والحصول على الفوائد الموجودة في ورق الغار وهذه الطريقة هي:

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يتم إحضار بعض اوراق ورق الغار.

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‏ نضع كوب من الماء ‏على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

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‏ بعد ذلك نضيف له بعض اوراق الغار حتى يغلي.

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‏ يمكن إضافة ملعقة من العسل الطبيعي على هذا المشروب يتناول مشروب على الريق يوميا في الصباح.

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فوائد تناول مشروب ورق الغار

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في مالي سنتحدث عن بعض الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول مشروب ورق الغار وهذه الفوائد هي:

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