طريقة عمل الكنافة بالمانجو في البيت علشان تستعدي لشهر رمضان

الكنافة بالمانجو ، من أفضل الحلويات الشرقية المفضلة لدي الجميع، يزيد الطلب عليها في شهر رمضان، ولا يقتصر تحضير الكنافة على الشهر الكريم بل تجد محلات الحلوى يبتكره في وصفات تحضير الكنافة بالمانجو وأنواع أخره مثل الكنافة بالمكسرات والكنافة بالشيكولاتة النوتيلا والكنافة بالقشطة وغيرها، ومن خلال مقالنا نستعرض لكم طريقة عمل الكنافة بالمانجو بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو بخطواط سهلة وبيسطة

المقادير والمكونات :

نصف كيلو من الكنافة.

كيلو من المانجو المقطع إلى قطع صغيرة.

نصف كوب من السمن البلدي.

3 من أكواب كريمة الخفق.

قليل من نشا الذرة.

عصير مانجو طازج.

سكر على حسب الرغبة.

خطوات تحضير الكنافة بالمانجو في البيت

يجب أن تكون الكنافة خارج الثلاجة، وتكون بحرارة الغرفة، قومي بوضع السمن البلدي والسكر على الكنافة وقلبيها جيداً.

قومي بتقطيع الكنافة وفردها في صينية متوسطة الحجم، ثم ادخيلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة تتراوح من 15 : 25 دقيقة حتى يكون لونها ذهبي، تم قومي بفرك الكنافة بايدك.

أحضري كأس من الزجاج، وضعي فيه طبقة من الكنافة واضغطي عليها ضغطة بسيطة، ثم ضعي عليها قليل من عصير المانجو، وضفي بعد ذلك قليل من كريمة الخفق، ثم قراري نفس الأضافات بالترتيب، واخيراً ضيفي قطع من المانجو مع التزين بالمكسرات.

يمكنك تجهيز العديد من الكاسات وضعيها في الثلاجة جاهزة للتقديم، الكنافة بالمانجو من الوصفات السريعة واللذيذة ومناسبة في وقت العزومات، ويمكن شراء الكنافة الطازجة ووضعها في الفريزة لعدة اسابيع لحين الحاجة لأستخدمها، وفي هذة الحالة يمكنك فرك الكنافة فور خروجها من الفريزة وتركها بعد ذلك في المطبخ حتي تكون طرية وجاهزة للتحضير، تسهل عليكي في الوقت في حالة العزومات ويمكنك التنوع في وصفات عمل الكنافة في البيت باكثر من طريقة.