تمتعي بشفاة جذابة وأصنعي احمر شفاة طبيعي منزلي غير مكلف باللون اللي عايزاه في ٥ دقائق

يعد أحمر الشفايف من أهم مستحضرات التجميل التي لا يمكننا أن نستغني عنه نهائيا حيث أن الروج هو الذي يعطي للمرأة جمال مميز وملفت ويجعل الشفاه جذابة مما تؤثر على شكل الوجه، فقد توجد ألوان وأنواع كثيرة جدا للروج أو لأحمر الشفايف فمنها اللون الأحمر أو البني وغير ذلك العديد ولكل لون منهم درجة مختلفة فمثلا لون الروج الأحمر يكون منه درجات عديدة، فمنه الغامق أو الفاتح فكل درجة من هذه الدرجات تكون مناسبة على لون بشرة معين فلا يمكن أن نستخدم لون روج واحد لكل ألوان البشرة.

فمن المعروف أن كل الفتيات يقومون بشراء أحمر الشفايف جاهز من الأسواق قد يوجد له أنواع كثيرة ولكنها ممكن أن تضر الشفايف، وذلك بسبب إحتوائها على مواد كيميائية ومواد أخرى فكل هذه المواد تتسبب في حدوث تشققات بالشفايف أو يحدث لها جفاف، لذلك تبحث أغلبية السيدات عن إستخدام شئ أفضل يكون بديل عن إستعمال الروج الجاهز فنجد العديد من الطرق المختلفة التي نقوم من خلالها بعمل أحمر شفايف طبيعي ويكون بنفس نتيجة الروج الجاهز، ويمكننا أن نقوم بعمل اللون المطلوب والذي يناسب البشرة فيتم عمله بإستخدام مواد طبيعية سواء بأنواع من الفاكهة أو الخضراوات وعدد آخر من المكونات الطبيعية.

معظم الفتيات تبحث على طريقة طبيعية لتوريد الشفايف وجعلها جذابه بمكونات بسيطة، نحضر ملعقة كبيرة من شمع العسل وملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من بودرة الشمندر الاحمر وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، تخلط جميع المكونات جيدا ثم تستخدم على الشفاه، يوميا فإنها تعطى الشفاه لون احمر لامع وتحمى الشفاه من التشققات، كما أنها تجعلها أكثر نعومة، وليس لها أي أضرار جانبية عليها، فلا تحتاجين وضع المكياج مره اخرى .

مكونات أحمر شفايف طبيعي

ثمرة واحدة من البنجر.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت النعناع.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل أحمر شفايف طبيعي

نقوم بغسل ثمرة البنجر ويتم غسلها جيدا وقومي بتقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونحضر وعاء مناسب ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى الغليان.

وعند غليان الماء نضع مكعبات البنجر ونتركه على النار حتى يتم تسوية البنجر ويكون طري جدا ثم نقوم برفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البنجر المسلوق بالماء التي توجد به.

ويتم تشغيل الخلاط للحصول على قوام ناعم ونضعه في طبق ونضيف إليه زيت جوز الهند وزيت النعناع والفازلين ويتم خلطهم ووضع هذا الخليط في علبة ويتم إستخدامه في أي وقت.

خلطة عمل احمر شفايف طبيعي

ومن الممكن أن نقوم بعمل خلطة أخرى لتجهيز أحمر شفايف طبيعي وهي أن نقوم بتجهيز إناء ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا، وملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند ونضع هذا الإناء في الميكرويف لمدة أقل من دقيقة لذوبانهم، ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من دم الغزال ويتم خلطهم ووضعه في علبة ونضع منه يوميا.