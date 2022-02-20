فكرة عبقرية للف محشي ورق العنب والكرنب بالشوكة بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو في دقائق بدون تعب

لف ورق العنب والكرنب بالشوكة بسرعة الصاروخ من أهم الخطوات التي ستيسر على ربات البيوت أن تقمن بالتحضير السريع لمحشي الملفوف وهذا ما سيكون في وقت قياسي، إذ تعتبر الطريقة المستعمل فيها الشوكة من بين أهم الطرق التي من الممكن أن تساعد في عمل محشي من الخضار الورقي بأقل وقت ومن دون أن يأخذ الأمر وقت وجهد من ربة البيت.

لف ورق العنب والكرنب بالشوكة بسرعة الصاروخ

اللف السريع لورق العنب والكرنب بالشوكة من الطرق المتميزة، التي عن طريقها سيكون من الممكن أن إنجاز تحضير أفضل أواع من الوصفات الشعبية من لف ورق العنب وورق الكرنب المفضلة، ومن الممكن أن يتم لفه بمنتهى السهولة ومن خلال اتباع خطوات بسيطة، لذا تكون ربة المنزل حريصة تحضر تلك الوجبة المتميزة ولكنها تبحث عن أكثر الطرق المنجزة والتي تؤهل للحصول على الملفوف جاهز تماما وسهل التسوية، وخطوات اللف لنوعيات المحاشي من الخضار الورقي بالاستعانة بالشوكة نتحدث عنها من خلال الخطوات في الفقرة التالية.

خطوات اللف ورق العنب والكرنب باستعمال الشوكة.

من أهم الخطوات التي من الممكن الاستعانة بها للف كمية كبيرة من ورق العنب والكرنب ما يلي في النقاط القادمة:

من الممكن أن تبدئي عمل المحشي من الخضار الورقي من خلال أن تقومي بسلق الورق بالطريقة التي تفضلينها إما بالماء المغلي مع الكمون أو من خلال استعمال الميكرو ويف وسلقه بدون الماء.

يتم استعمال الأرز مع الكمية المناسبة من البصل والثوم وهذا حتى يتم وضعها بالبولة الملائمة مع الإضافة لكمية مناسبة من الصلصة.

بعد إعداد الخليط يتم البدء في خطوات الحشو واللف بالاستعانة بالشوكة

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ي تم وضع كمية الورق المناسبة مقطعة لمربعات على الفلانشة، والتقطيع يكون من خلال المقص، أو استخدام سكين مناسب ومن خلاله نحصل على الورق بحجم منتظم.

بعد ذلك عليك استعمال الشوكة، وذلك من خلال اللف باستعمالها، وتعتبر الشوكة من أهم الأدوات التي تساعدك على إنجاز عمل الملفوف وبأقل وقت ممكن.

بعد ذلك تتم تسوية الملفوف بأقل وقت ممكن.

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