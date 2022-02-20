سحر مفعول ملعقة لبان الدكر لتفتيح وشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات بدون عودة لبشرة مشدودة وجذابة

لبان الذكر من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد على شد التجاعيد التي توجد في الوجه فمن المعروف أن هذه التجاعيد تعد من أكبر المشاكل التي يكون لها دور كبير في إزعاج السيدات، فهي تجعلهم يشعرون بالإكتئاب والخجل ولكي يرغبون في التخلص منها بشكل نهائي يفضلون إستخدام كريمات شد البشرة فهذه الكريمات تعمل على إزالة التجاعيد من البشرة بطريقة سريعة وتجعلك تتمتعي ببشرة نقية وصافية، ولكن بعد مرور فترة من الوقت وبعد إستخدامها مباشرة سوف يظهر على الوجه بعض المشاكل التي تنزعج منها كل إمرأة.

ومن ضمن هذه المشاكل هي وجود الحبوب وأيضا قد تلتهب البشرة ولا يمكننا علاجها وكل هذا يحدث بسبب إحتواء هذه الكريمات على عدة مواد كيميائية، وأن هذه المواد لا تناسب للإستخدام على البشرة لأن الجلد في الوجه يكون حساس جدا، لذلك لابد من أن نقوم بتجربة الأشياء التي يتم إستخدامها على البشرة من خلال وضعها على الإيد وكذلك الأمر يحدث عندما نستعمل الخلطات الطبيعية، لأن أحيانا توجد بعض المكونات الطبيعية التي ممكن أن تضر البشرة ولكن خلطة لبان الذكر، هي من الخلطات التي تناسب جميع أنواع البشرة ويمكنها أن تعالج التجاعيد بشكل سريع جدا وفي خلال وقت قصير.

مكونات خلطة لبان الذكر لشد التجاعيد

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من لبان الذكر.

ربع كوب كبير من الماء.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار.

طريقة عمل خلطة لبان الذكر لشد التجاعيد