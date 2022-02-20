نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات مظبوطة وغير مكلفة أعملي عجينة السمبوسة في المنزل بطريقة ناجحة زي الجاهز في المقال التالي
السمبوسك يعد من أشهر أنواع المقبلات المحببة والتي يعشقها جميع الناس بلا إستثناء وخاصة صغار السن حيث أنه من ضمن المأكولات المشهورة على مستوى بلاد العالم، فهو يتميز بمذاق جميل وشهي وله قرمشة لذيذة ويكون عليه إقبال كبير جدا في شهر رمضان بالتحديد فقد نجد العديد من الأشخاص يفضلون طبق السمبوسك على السفرة في جميع أيام هذا الشهر، ولكن بسبب طعمه الرائع والمحبب يقومون بعمله في كل الأوقات لذلك يفضلون شراؤه من المحلات ويتم حشوه وقليه في البيت فقط، ولكن معظم الأمهات يرغبون في عمل عجينة السمبوسة في البيت بدلا من شرائها ومن الممكن أن نحتفظ بها في الفريزر لأطول فترة ممكنة.
مكونات عجينة السمبوسة
- ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة.
- كوبان كبيران من الماء الفاتر.
طريقة عمل عجينة السمبوسة
- قومي بإحضار وعاء عميق ونضع بها كوبان كبيران من الماء الفاتر ونضيف إلى الماء ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ثم نضع ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة ويتم تقليبهم مع بعض بشكل جيد.
- ثم يتم وضع الوعاء على النار وبشرط أن تكون النار متوسطة وعند الغليان قومي بإضافة ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ويتم رفع الوعاء مباشرة من على النار.
- وبعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بإستخدام مضرب السلك اليدوي ونستمر في العجن للحصول على عجينة متماسكة وتكون طرية قليلا ونتركها جانبا حتى تبرد تماما.
- وبعد أن تبرد العجينة نقوم بعجنها مرة أخرى بإستخدام الإيد لكي نحصل على عجينة سهلة الفرد ثم يتم وضع غطاء على العجينة ونتركها حتى ترتاح لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا.
- وبعد مرور هذه المدة قومي بفرد العجينة لتكون على شكل دائرة ويكون سمكها رقيق وبعد ذلك يتم تقطيعها بإستخدام السكينة على شكل طولي حتى تكون في النهاية على شكل السمبوسة الجاهزة.
- وبعد الإنتهاء من تشكيل السمبوسة نقوم بحشوها بالحشوة المرغوب فيها ويتم غلقها جيدا ثم قومي بقليها في زيت غزير.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ