بمكونات مظبوطة وغير مكلفة أعملي عجينة السمبوسة في المنزل بطريقة ناجحة زي الجاهز

السمبوسك يعد من أشهر أنواع المقبلات المحببة والتي يعشقها جميع الناس بلا إستثناء وخاصة صغار السن حيث أنه من ضمن المأكولات المشهورة على مستوى بلاد العالم، فهو يتميز بمذاق جميل وشهي وله قرمشة لذيذة ويكون عليه إقبال كبير جدا في شهر رمضان بالتحديد فقد نجد العديد من الأشخاص يفضلون طبق السمبوسك على السفرة في جميع أيام هذا الشهر، ولكن بسبب طعمه الرائع والمحبب يقومون بعمله في كل الأوقات لذلك يفضلون شراؤه من المحلات ويتم حشوه وقليه في البيت فقط، ولكن معظم الأمهات يرغبون في عمل عجينة السمبوسة في البيت بدلا من شرائها ومن الممكن أن نحتفظ بها في الفريزر لأطول فترة ممكنة.

مكونات عجينة السمبوسة

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة.

كوبان كبيران من الماء الفاتر.

طريقة عمل عجينة السمبوسة