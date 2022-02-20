نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك التفتيح المنزلي لتفتيح وتبييض الوجه والرقبة وإزالة التصبغات والبقع الداكنة من أول أستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخيار من أهم المواد التي تعرف بفوائدها المتعددة للبشرة، ولذلك يستخدم في العديد من الوصفات الطبيعية التي تحقق أفضل النتائج وحل الكثير من المشكلات, فهو يساعد على ترطيب البشرة، كما أنه يساعد على تفتيح البشرة من اي اسمرار وغمقان، كما أنه يساعد في التخلص من الهالات السوداء التي تتواجد في منطقة محيط العين لذلك سوف نتعرف على أهم الوصفات الطبيعية التي يدخل فيها الخيار لتفتيح البشرة والعناية بها.

طريقة عمل ماسك الخيار مع الموز

هذا الماسك يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي لها دور في تفتيح البشرة والتخلص من أي بقع غامقة أو اسمرار، وطريقة التطبيق كالتالي:

المكونات

١ ملعقة من قلب الخيار الداخلي.

ملعقتين كبار من زيت اللوز.

ثمرتين من الموز.

طريقة التحضير

اخرجي الموز مع الخيار جيدًا حتى يصبح خليط متجانس.

قومي بمزج الزيت إليهم حتى يصبح الخليط متجانس بشكل واضح.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر، وزعي هذا الخليط على الوجه واتركيه عليه لمدة لو تقل عن ساعة.

اغسلي وجهك بعد ذلك بالماء الفاتر.

كرري استخدام الماسك يومين فقط خلال الأسبوع لضمان أفضل النتائج.

طريقة عمل خليط الخيار والكركم

الكركم من أهم المواد التي أصبحت أساس العناية بالبشرة، وذلك لأنه يساعد على تفتيح الوجه والبشرة، واذا تم خلطة مع الخيار يعطي نتائج رائعه وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ربع كوب من عصير الخيار الطبيعي المركز.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من عصير الليمون المركز.

ملعقة واحدة صغيرة من الجلسرين الطبي.

طريقة التحضير

اخلطي المكونات إلى عصير الخيار.

امزجي كل المكونات مع بعضها البعض لكي تتجانس.

وزعي هذا الخليط على البشرة جيدًا، ولكن يفضل أن تكون البشرة نظيفة تمامًا وتم غسلها جيدًا بالماء الفاتر.

يترك لمدة نصف ساعة على الوجه ثم يتم غسل الوجه بعد ذلك بالماء.

وصفة الخيار مع الطماطم لتفتيح الوجه

الطماطم مع الخيار يحتوي هذا الماسك على الكثير من العناصر المغذية للبشرة، والتي تعمل على تبيض البشرة بسرعة وبدون اي أضرار وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

ثمرة واحدة من الخيار.

نصف ثمرة من الطماطم.

طريقة التحضير