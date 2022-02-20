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عمر شويل - جدة بعجينة قطنية أعملي فطائر اللحمة السريعة بخلطة وتتبيلة لذيذة وبطعم طري ألذ من المطاعم - ثقفني
تعد الفطائر من احلى والذ المخبوزات التى يعشقها الصغار والكبار كوجبة عشاء لذيذة، فتعد من الوصفات الخفيفة في تحضيرها وتناولها، كما تحرص كل أم على إعداد هذه المأكولات بطريقة سهلة وبأقل التكاليف وبحشوات مختلفة بالجبن الو اللحم المفروم أو الشيكولاتة، سوف نقوم بتحضير فطائر اللحم المفروم والتى تعتبر وجبة ذات قيمة غذائية متكاملة لاحتواء اللحوم على البروتين الذي يساعد على نمو الجسم، فإليكم وصفة الفطائر بطريقة سهلة وبسيطة.
طريقة تحضير فطائر اللحم المفروم
المكونات:-
- ٣ اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- ٣ معالق من الزيت.
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقة من السكر.
- رشة من ملح.
- ملعقتين من الحليب البودر.
- ماء دافئ للعجن.
- بيضة.
- ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.
- سمسم أو حبة البركة.
مكونات الحشوة:-
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- ٢ بصلة مفرومة.
- فلفل اخضر رومى مفروم.
- ملعقة من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة من بهارات اللحم.
- نصف ملعقة من البابريكا.
- رشة جوزة الطيب.
طريقة التحضير
- فى كوب صغير نقوم بوضع الخميرة والسكر والماء الدافئ ونتركها جانباً حتى تتفاعل الخميرة وتكون فقاعات والتأكد من سلامة الخميرة.
- في بولة كبيرة نقوم بوضع الدقيق والملح والحليب البودر والزيت ونقلب جيدا ثم نقوم بوضع خليط الخميرة على الدقيق ونقلب حتى تتجانس ونحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- تترك جانبا حتي تختمر لمدة ساعة ثم نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم وتوضع في صينية مرشوشة دقيق وتترك حتى نقوم بعمل الحشو.
- في مقلاة نقوم بوضع قطعة من الزبدة ونقوم بإضافة اللحم المفروم ونقلب حتى يتغير لونها ونضع البصل المفروم والفلفل الاخضر المفروم ونقلب جيدا.
- نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا وجوزة الطيب ونستمر في التقليب حتى تنضج.
- تترك لتبرد حيث نقوم بحشو الفطائر بها.
- نقوم بفرد كرة من العجين ونضع فيها جزء من اللحم المعصج ونغلقها جيدا حسب الشكل المحبب لديكم.
- ونستمر في عمل نفس الطريقة لكل كرات العجين حتى تنتهى كمية العجين واللحم.
- نقوم بتحضير صينية خبز مدهونة ونرص عليها الفطائر ثم نقوم بتحضير بولة صغيرة نقوم بخفق البيضة والقهوة سريعة الذوبان وندهن بها وجه الفطائر ويوضع على الوجه سمسم أو حبة البركة.
- يدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠ دقيقة أو حتى تأخذ اللون الذهبى.
- تخرج من الفرن وتترك لتهدأ وتقدم بجانب المخلل أو سلطة الطحينة.
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