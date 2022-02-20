كفتة الفراخ الاقتصادية أعملي كفتة الفراخ بالتتبيلة السرية بألذ طعم ممكن تدوقيه في حياتك

تعد كفتة الدجاج من الوجبات المحبوبه والسريعه التى تقوم بتقديمها الام لاولادها، وهى من المأكولات الشهيه التى ينجذب اليها الجميع من رائحتها الطيبة ومزاقها الرائع، حيث انها تحتوى على فوائد كثيرة للجسم منها البروتينات الطبيعيه ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقه منا من يفضلها مشويه ومنا من يحبها مقليه، اليوم نقدم لكم طريقة عمل كفتة الدجاج فى المنزل.

طريقة عمل كفتة الدجاج

المكونات

١كيلو من صدور الدجاج المخليه.

بصلة كبيرة الحجم مفرومه.

ملح وفلفل اسود وبهارات.

كمية قليله من البقدونس المفروم.

معلقة كبيرة من البقسماط الناعم.

الطريقة

نضع صدور الدجاج فى فى الكبة الكهربائيه ونقوم بفرمها جيدآ.

نضع اليها البصل والملح والفلفل والبهارات.

تفرغ محتويات الكفته فى وعاء عميق.

نضف الي الخليط البقسماط الناعم والبقدونس.

نخلط المكونات بشكل جيد.

ندخل عجين الكفته فى الثلاجه لمدة ساعة.

نأخذ العجين من الثلاجه ونقوم بتشكيل الكفته الى اصابع.

نضع اصابع الكفته فى صينية مدهونه بقليل من الزيت.

ندخل الكفته فى الفرن على درجه حرارة ٢٠٠.

نقوم بتقليب الكفته على الوجهين حتى نتأكد من تسويتها جيدآ.

نخرج الكفته وترص على طبق التقديم مع القليل من البقدونس للتزيين.

تقدم كفتة الدجاج مع سلطة الطحينة والبطاطس المقليه.

طريقة اخرى لتسوية كفتة الدجاج

المكونات

عدد ٢بيضه.

ذرة من الفلفل الاسود.

بقسماط ناعم.

زيت غزير للقليه.

الطريقة

نأخذ عجينة الكفتة ونشكلها الى دوائرصغيرة الحجم.

نقوم بتحضير البقسماط الناعم فى وعاء مسطح.

نخفق البيض مع الفلفل الاسود.

نأخذ قطعه تلو الاخرى الى البيض ثم نغلفها بالبقسماط الناعم.

نكرر العمليه حتى ننتهى من الكمية الموجوده.

ندخل الكفتة بعد تحضيرها فى الثلاجه لمدة ساعه.

نقوم بتسخين الزيت جيدآ.

نضع الفتة فى الزيت وتقلب على الوجهين حتى تأخذ اللون الذهبى.

نخرج الكفته على ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.

نقدم مع سلطة الخضروات والخبز البلدى.

طريقة عمل سلطة الطحينة

المكونات

كوب من الطحينة.

ملح وكمون.

نصف كوب من الماء.

٢معلقه كبيرة من الزيت.

فص ثوم مهروس.

الطريقة