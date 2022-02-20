بالخلطة السرية أعملي محشي الكرنب على أصوله بالطريقة المصرية بطعم مستوي ولذيذ جداً

يعد المحشي من الأكلات المفضلة التى يحبها الجميع والتى تقدم ساخنة على المائدة، حيث أنها من الوجبات الاساسية فى فصل الشتاء التى نقوم بتحضيرها دائما، ويقدم المحشى ايضا فى العزومات العائلية كطبق رئيسي بجانب الاصناف الاخرى ويقدم مع الدجاج المشوى او البط، واليوم نقدم لكم طريقة عمل محشى الكرنب.

مكونات عمل محشي الكرنب

كرنبة متوسطة الحجم.

١كيلو من الارز.

كمية من الخضرة المفرومة

(شبت وكزبرة وبقدونس).

١ كيلو من الطماطم المعصورة.

٣معالق كبيرة من معجون الطماطم.

٢بصله مفرومة متوسطة الحجم.

زيت نباتي.

ماء لسلق الكرنب.

معلقة صغيرة من الكمون.

معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

معلقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير