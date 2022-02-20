بكوب سمسم أعملي الطحينة البيضاء بمقادير غير مكلفة بقوام مظبوط وطعم ألذ من الجاهز

تعد الطحينة من الاشياء الغنية بالعديد من المكونات المفيدة للجسم، وهى تستخدم فى تحضير الكثير من الوجبات والمقبلات مثل الحلاوة الطحينية وسلطة الطحينة، وهو عنصر مهم فى كل منزل لا غنى عنه وتستخدم الطحينة ايضآ كبديل طبى عند ظهور القرح فى الفم لاحتوائها على نسبه عاليه من الكالسيوم والفيتامينات، لذالك اليوم نقدم لكم طريقة تحضير الطحينة فى المنزل.

طريقة عمل الطحينة

المكونات

١كوب من السمسم المحمص.

١كوب من الدقيق الابيض.

نصف كوب من الزيت.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

الطريقة

فى طاسة غير لاصقه نقوم بتحمير السمسم حتى يأخذ اللون الذهبى.

عند تحميص السمسم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد.

فى وعاء الخلاط الكهربائى نضع السمسم مع الدقيق ونقوم بالخلفق.

نضف الزيت تدريجيآ اثناء الخفق حتى نحصل على القوام المطلوب.

نقوم بأضافة الملح.

نحضر برطمان زجاجى ونقوم بتجفيفة بمنشفه قطنية.

تفرغ الطحينة فى البرطمان ونقوم باغلاقه بشكل محكم.

تحفظ الطحينة فى الثلاجه.

طريقة عمل سلطة الطحينة

المكونات

١كوب من الطحينة.

٢معلقة كبيرة من الزيت النباتى.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

ملح وكمون.

نصف كوب من الماء الدافئ.

كمية قليله من البقدونس المفروم للتزيين.

الطريقة

فى وعاء عميق نضع الطحينة مع الزيت وعصير الليمون ونقلبهم جيدآ.

نقوم باضافه الزيت تدريجيآ مع التقليب بواسطة المضرب اليدوى حتى لا تتكاتل حتى نحصل على القوام المطلوب.

نضف اليهم الملح والكمون ونخلطهم جيدآ.

نسكب سلطة الطحينة فى وعاء التقديم وتزين بقليل من البقدونس المفروم وتصبح جاهزه للتقديم.

طريقة عمل سلطة الحمص بالطحينة

المكونات

٢كوب من الحمص المسلوق والمصفى.

ربع كوب من الطحينة.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

فص ثوم مهروس.

٢معلقه كبيرة من زيت الزيتون.

كمية قليله من البقدونس المفروم.

نصف معلقة من الملح.

الطريقة

فى وعاء صغير نخلط الطحينة مع الليمون والملح وزيت الزيتون نقوم بخلطهم جيدآ.

نضف اليهم الثوم المهروس والبقدونس ونخلطهم بشكل جيد حتى تتجانس المكونات.

نضع معهم الحمص ونقلب جيدآ.

نفرغ سلطة الحمص فى وعاء التقديم ونضف على الوجه القليل من زيت الزيتون للتزيين.

فوائد الطحينة