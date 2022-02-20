بملعقة فازلين أصنعي كريم شعر طبيعي منزلي لتغذية وتقوية بوصيلات الشعر وعلاج التقصف والهيشان

تعتبر كريمات الشعر من أهم المستحضرات التي تستخدم للعناية بالشعر وتنعيمه والتخلص من هيشان الشعر، ولذلك لا يمكن الاستغناء عنه نهائيًا، ويتم شراء كريم الشعر من الخارج ولكنه قد يضر بالشعر لاحتوائه على الكثير من المواد الكيميائية الضارة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل افضل كريم شعر طبيعي، لذلك يمكنكم متابعة المقال لمعرفة التفاصيل بشكل كامل.

طريقة عمل كريم زبدة الشيا مع الفازلين

اصنعي أفضل كريم لتصفيف وتنعيم الشعر وعند استخدامه يحقق أفضل النتائج، وطريقة التحضير كالأتي:

المكونات

اربع ملاعق كبار من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة من زبدة الشيا.

أربع ملاعق من زيت الزيتون البكر.

ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

أربع ملاعق من زيت الخروع.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

طريقة التحضير

احضري طبق من المعدن.

اضيفي بداخله الفازلين وقومي بعمل حمام مائي له حتى يذوب تمامًا.

أضيفي زبدة الشيا إلى الفازلين وهو على النار.

قلبي المكونات حتى تتجانس وتذوب.

اضيفي باقي المكونات الان مع الخليط.

ارفعي الخليط من على النار.

اتركيه حتى يبرد تمامًا، ثم قومي بوضعه في علبة من البلاستيك مناسبة الحجم.

ادخلي العلبة في الثلاجة حتى يتماسك جيدًا.

يمكنك استخدام هذا الكريم على شعر مبلل رطب، ووضع كمية مناسبة من الكريم ثم القيام بتصفيف الشعر جيدًا.

يستخدم هذا الكريم بشكل يومي على الشعر لتحقيق أفضل نتيجة.

طريقة عمل كريم شعر بجل الصبار

كلنا نعلم اهمية الصبار بالنسبة للشعر فهو يساعد على تغذية الشعر وتنعيمه وحمايته من التقصف والهيشان وطريقة تحضير الكريم كالآتي:

المكونات

٤ ملاعق كبار من جل الصبار.

ملعقتين من زبدة الشيا.

ملعقتين من زيت جوز الهند، وزيت الجوجوبا، وزيت الخروع.

قطرات من فيتامين e.

طريقة التحضير