بتتبيلة كنتاكي السرية أعملي فراخ كنتاكي المقرمش في المنزل بطريقة أشهر المطاعم

هناك العديد من الطرق المختلفة لعمل الدجاج، ولكن قد يكون بعض الطرق مفضلة لدى الكثير من الناس والاطفال، كما أنها يتم تناولها في المطاعم بشكل دائم ومن أهم هذه الطرق هي طريقة كنتاكي اللذيذة المشهورة والمحبوبة في جميع البلاد، فهي تتميز بنكهة وتتبيلة رائعة، ولذلك يتم البحث بشكل كبير عن طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل لإسعاد جميع أفراد الأسرة بهذه الوجبة المميزة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات عمل دجاج كنتاكي بنفس الطعم ونفس القرمشة اللذيذة.

يبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل دجاج كنتاكي ال طعم وشكل المطعم فمن المعروف أن دجاج كنتاكي له خلطة سرية مميزة تجعل لة طعم يختلف تمامًا عن باقي الطرق الاخرى، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل دجاج كنتاكى اللذيذ في المنزل وسوف تكون وجبة لذيذة ومميزة يستمتع بها كل أفراد الأسرة ويمكنكم معرفة ذلك من خلال متابعتنا.

طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل

دجاج كنتاكي المعروف بأنه ذات تتبيلة سرية، تعطي الدجاج طعم مميز وجميل، يمكنك اتباع الخطوات الآتية لتحصلو على نفس الطعم والشكل وهي كالاتي:

المكونات

فرخة واحدة صغيرة الحجم وذلك حتى يتم نضجها بكل سهولة.

ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة واحدة من الفلفل الأسود.

ملعقتين من الملح.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة واحدة من المستردة.

رشة زعتر.

كوب من الدقيق.

بيضتين.

طريقة التحضير