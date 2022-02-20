ضاع عمرنا بنعمل الكيك غلط شوفي الجديد كيكة الحلة علي البوتجاز هشة واسفنجية اتحداكي هتعمليها حالا

الكيك من الحلويات الشرقية التي يحبها الكبار والصغار والتي يقبل الجميع على تحضيرها من اجل تناولها في الافطار وفي الليل وخاصة في ليالي الشتاء الباردة فهي تعطي شعور بالدفئ, ودائمًا ما يشكي السيدات من عدم نجاح الكيك عند تحضيرها في البيت ويرجع ذلك الي اتباع بعض العادات الخاطئة عند التحضير وان يكون الفرن غير مناسب لطهي الكيك به, ولذلك سيحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمل الكيك بسهولة دن الحاجة الي الفرن, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة تحضير الكيك الطري الهش في الحلة على البوتجاز بسهولة.

ما هي مكونات الكيك الطري الهش

مكونات تجهيز الكيك الطري في الحلة سهلة جدًا ومن السهل ايجادها وتتمثل المكونات في الاتي:-

ثلاث حبات بيض.

كوب من الحليب.

كوب من الزيت.

كوب من السكر الابيض.

معلقة فانيليا سائلة.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة خل أبيض.

ثلاث أكواب دقيق ابيض.

نصف كوب كاكاو خام خالي من السكر.

ما هي خطوات عمل الكيك الطري في الحلة

خطوات تحضير الكيك في الحلة سهلة جدًا وتضمن الحصول على كيك طري وهش بعيدًا عن مشاكل الفرن ولتحضير كيك الحلة يجب اتباع الاتي:-