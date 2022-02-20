السر في ملعقة واحدة هتخلي بصل الكشري مقرمش زي المحلات ومش هيشرب زيت نهائيا لازم تجربيها

الكشري من أبرز الأكلات التي يشتهر بها المصريون بشكل كبير في العديد من الدول الأخرى ويتم إعداد الكشري بالعديد من الطرق المختلفة يمكن شراء الكشري من الخارج ويمكن اعداده في المنزل ولكن عندما نقوم بشراء الكشري من الخارج يكون طعم مميز ومختلف ‏عن باقي انواع ‏الكشري التي نقوم بإعداد لها في المنزل وذلك لانه يتم إعداد الكشري بطريقة مميزة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الكشري في المحلات وخصوصا الطريقة التي يتم من خلال ها إعداد بصل الكشري حتى لا يمتص كمية كبيرة من الزيت ويكون له لون ذهبي ‏مناسب ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إلى إضافتها مع بصل الكشري حتى يكون له طعم مميز ولون مختلف وسنة تحدث عن الطريقة التي يتم بها إعداد بصل الكشري بالتفصيل.

مكونات هتعمل بصل الكشري زي المحلات والسر في ملعقة واحدة

‏

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي تساعد على إعداد بصل الكشري بطريقة مختلفة دون أن يمتص كمية كبيرة من الزيت وهذه المكونات هي:

‏

ثلاث بصلات كبيرة من الحجم الكبير يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة.

ثلاث ملاعق من الدقيق.

ثلاث ملاعق من الزيت.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من الملح.

‏

طريقة إعداد البصل دون أن يمتص كمية كبيرة من الزيت

‏

فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد بصل الكشري بطريقة صحيحة دون أن يمتص كمية كبيرة من الزيت:

‏