اسهل طريقة لتحضير شوربة العدس الأصفر الخفيفة و اللذيذة بمكونات بسيطة و مغذية

شوربة العدس الأصفر من أحلى وأطعم المشروبات الشتوية التى يتم تحضيرها في هذا الجو البارد، هناك العديد من الوصفات الأساسية و المعروفة التي يتم تحضيرها في فصل الشتاء بالأخص، وهذا لان الوصفات الشتوية تحتاج إلى الشوربات التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة لكى تمد الجسم بالطاقة والحيوية ومن ألذ أنواع الشوربات الشتوية هي شوربة العدس و سنقدم لكم أسهل وأخف الطرق لتحضيرها بمكونات بسيطة جدًا.

مكونات شوربة العدس الأصفر

هناك العديد من الطرق لتحضير شوربة العدس و لكن هناك بعض الطرق الثقيلة على المعدة ولذلك سنقدم لكم طريقة خفيفة و لذيذة بمكونات بسيطة جدًا، المكونات هي:

½ كيلو من العدس الأصفر.

2 كوب من الماء المغلي.

حبة من البصل كبيرة الحجم مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

جزرة كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

5 فصوص من الثوم المقطع شرائح.

حبة من البطاطس المقطع مكعبات صغيرة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من السمنة أو الزبدة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

3 معالق من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة تحضير شوربة العدس الأصفر