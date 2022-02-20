ايه اللي ممكن يحصل لو اتوقفتي عن اكل الخبز تماما

لما تبدأي تخططي انك تاكلي اكل صحي ، غالبا اول الاطعمة اللي بتقرري تستبعديها من نظامك الغذائي هي الخبز ، ولكن لما الموضوع يتعلق بالكربوهيدرات ، مش كل الحبوب زي بعض ، في حين انه التخلص من الخبز الابيض ممكن يساعدك في التخلص من بعض الوزن الزيادة ، الا انه الاستغناء عن خبز الحبوب الكاملة ممكن يخلي جسمك عنده نقص من العناصر الغذائية اللي محتاجها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك اضرار منع اكل الخبز ، والاستغناء عنه مرة واحدة الى الابد.
اضرار منع اكل الخبز:
1- ممكن تعاني من تقلصات في الساق:
لو بتخططي تمشي على نظام الكيتو الغذائي ، هيبقى معناه انك هتستغني عن الخبز والكروبوهيدرات التانية تماما تقريبا ، وهيكون في احتمال كبير انك هتعاني من تقلصات الساق ، والانقباضات المؤلمة دي عادة هتحصل في فترة الليل وممكن تستمر من ثواني لدقايق ، الخبز بيحتوي على نسبة عالية من الشوارد ، ولما جسمك مش هيوصلوا العناصر الغذائية الاساسية دي بشكل كافي ، ده ممكن يأدي لتقلصلات العضلات.
2- هتحسي بالتعب:
في حين ان الخبز الابيض مش اكتر طريقة صحية للحصول على الكربوهيدرات ، اكل القمح الكامل وخبز الحبوب الكاملة باعتدال هيدي جسمك طاقة اكتر ، لانها غنية بالالياف, الحديد, المغنيسيوم ، والاطعمة دي هتساعدك على الشعور بالشبع والنشاط ، وهتساعدك كمان في الحصول على طاقة كافية ليومك.
3- هيبقى عندك رغبة شديدة في اكل السكر:
لانه اكل الخبز بيمد جسمنا بالطاقة ، بالتالي الاستغناء عنه تماما هيفرض عليكي انك تدوري على مصدر تاني للطاقة ، لما بنحس بالتعب والارهاق طبيعي هندور على الاطعمة اللي هتدي جسمنا دفعة سريعة من الطاقة ، زي الحلويات والمشروبات السكرية ، وفي حين ان اكل الخبز باعتدال مش هيسبب زيادة وزنك ، فاكل البسكويت والشوكولاتة كل ما تحسي بتعب وارهاق هيزود وزنك.
4- هيحصلك امساك:
لو هتستغني عن الخبز الابيض العادي ، ده ممكن مايعملش اي مشكلة كبيرة بالنسبة لك ، ولكن الاستغناء عن خبز الحبوب الكاملة ممكن انه يسببلك امساك ، لان خبز الحبوب الكاملة غني بالالياف ، وده بيساعد على الهضم ، وثبت بالفعل انه يعتبر من المسهلات اللي بتساعد في تخفيف الامساك.
5- هيحصلك تقلبات في المزاج:
لو في يوم حسيتي انه مافيش حاجة بتعدل مزاجك اسرع من شريحة بيتزا ، في الحقيقة انه في تفسير لده ، لان اكل الكربوهيدرات بيأدي لاطلاق مادة كيميائية اسمها السيروتونين “هرمون السعادة” ، وهي المسؤولة انها تخليكي تحسي بالراحة وممكن انها توقف شهيتك ، وده معناه ان اكل الكربوهديرات الصحية من وقت للتاني ممكن انه يرفع مزاجك ويقلل من احساسك بالجوع.
6- هيزداد خطر اصابتك بأمراض القلب:
في حين ان الكربوهيدرات المكررة ممكن انها تزود من خطر الاصابة بأمراض القلب ، ثبت ان اكل الحبوب الكاملة بيساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم ، وبالتالي منع خطر الاصابة بأمراض القلب.
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