اعملى بسكويت الشوفان المقرمش الصحى بمقادير مظبوطة وبطريقة مضمونة

البسكويت بصفة عامة من الوصفات التى لا غنى عنها فى كل منزل لانه يفضلها الجميع ولهذا تحب ربات البيوت أن تنوع فى طرق لصناعة البسكويت وتبحث عن طرق جديدة ووصفات جديدة لصناعة البسكويت لهذا تبحث عن طريقة اعداد بسكويت الشوفان وخاصة من يمشى على نظام غذائي يفضل بسكويت الشوفان وفى هذا المقال نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير بسكويت الشوفان وبمقادير موجودة فى كل منزل إليكم الوصفة خطوة بخطوة.

طريقة اعداد بسكويت الشوفان

مكونات الوصفة:

كأسان كبير الحجم من دقيق الشوفان.

نصف كأس كبير من بذور الكتان المطحونة.

نصف كاس من جنين القمح.

نصف كأس من اللوز المطحون.

ملعقة من البيكينج بودر “ملعقة صغيرة”.

ملعقة من البيكينج صودا “ملعقة صغيرة”.

نصف كأس من عسل النحل.

نصف كأس من الزبدة .

رشة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

ربع كوب من اللبن البودرة.

بيضة .

ملعقة من القرفة “ملعقة صغيرة الحجم”.

طريقة تحضير الوصفة: