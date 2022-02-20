نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مبسطة لإعداد الدجاج الكنتاكي في المنزل مثل المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الدجاج الكنتاكي، يعتبر الدجاج الكنتاكي من ألذ المأكولات المحببة لدي الكبار والصغار ويتهافتون على شرائها من المحلات التجارية، ولكن في ظل انتشار الكثير من الأوبئة والأمراض، لذلك نستعرض فيما يلي خطوات تحضير الدجاج الكنتاكي.

طريقة عمل الدجاج الكنتاكي

تبحث كل أم دوما عن طرق إعداد المأكولات المحببة لدي أطفالها بالمنزل، ومن ضمن تلك الأكلات الدجاج الكنتاكي وترغب في طريقة لإعدادها مثل المحلات والمطاعم الخاصة بتقديمه.

وهناك شيف يدعي دانفيل ظل يبحث قرابة ثمانية عشر شهرا يجرب وصفات الدجاج المقلي إلى أن توصل حتى تمكن أخيرا في الحصول على الخلطة المشابهة لخطلة سلسلة مطاعم كنتاكي وعلي سبيل المثال:

خطوات إعداد الدجاج المقلي بالمنزل

المقادير

100 جرام دبابيس فراخ أو قطع دبابيس على حسب الأفراد.

اربع ملاعق كبيرة من البابريكا.

اثنان معلقة كبيرة من الفلفل الأبيض.

اثنان معلقة كبيرة من بودر الثوم.

زنجبيل مطحون معلقة كبيرة.

معلقة كبيرة من المسطردة.

ملح أبيض معلقة كبيرة.

معلقة كبيرة من الفلفل الأسمر.

بردقوش معلقة صغيرة.

معلقة صغيرة من الزعتر.

اثنان بيضة.

كمية قليلة من الدقيق .

نص كوب من اللبن.

وصفة تحضير الدجاج الكنتاكي



نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع فيه قطع الدجاج أو الدبابيس ويجب أن تكون في درجة حرارة الغرفة وأيضا إليها مزيج من البهارات الجافة وإضافة القليل من الدقيق ثم نخلطهم جيدا حتي يتجانس الخليط. بوعاء آخر نخلط اللبن مع البيض ثم نقوم برفع قطع الدجاج من خليط البهارات ثم نضعه في الخليط اللبن.

نرفع الدجاج من خيط اللبن ثم نضعه مرة أخري في خليط البهارات ثم يتم دعك الدجاج جيدا حتي يتغلف تماما.

نحضر طاسة تيفال تحتوي على زيت غزير لكي نغمر الدجاج فيه ثم نبدأ بقلي قطع الدجاج لمدة تتراوح بين الخمس دقائق إلي الثمانية دقائق للقطعة الواحدة.

نخرج الدجاج المقلي على أطباق التقديم المبطن بمناديل المطبخ لامتصاص الزيت ويمكننا أن نضع بجانبه قليل من الكاتشب والمايونيز أو صوص الباربكيو الرائع ويمكننا أيضا تقديمه مع البطاطس المقلية. وبالهنا والشفا.

ملحوظة: قبل البدء في طهي الدجاج لأبد من غسله جيدا بالماء والملح مرة والدقيق مرة.