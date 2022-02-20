طريقة تحضير شوربة العدس بطعمها الشهي واللذيذ في المنزل

شوربة العدس تعتبر من الأطباق الأساسية في فصل الشتاء، ‏حيث أن شوربة العدس من الأكلات سريعة التحضير حيث يدخل بها الكثير من المكونات المختلفة من العدس والخضروات فلذلك فهي تعد وجبة مغذية للغاية، ‏وحيث ان العدس يحتوي على قيمة غذائية عالية وله فوائد عديدة ومفيدة لصحة جسم الإنسان، وحيث تمد شوربة ‏العدس الجسم بالدفء والطاقة والحرارة في البرودة الشديدة وتعمل شوربة العدس أيضاً على حماية الجسم من الإصابة من الأمراض المختلفة، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل شوربة العدس بطعم الشهي وبمكونات متوفرة في كل بيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل شوربة العدس

المكونات:

أثنين كوب ونصف من العدس الأصفر .

أثنين من ثمرة جزر المقطعة إلى قطع صغيرة .

أثنين من البطاطس المقطعة إلى قطع صغيرة .

أثنين من البصل المقطع إلى قطع صغيرة .

عدد ستة أكواب من الماء .

مكعب واحد من مرق ماجي خضار .

حبة واحدة من الطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة .

فص من الثوم المهروس .

مقدار ربع ‬ كوب من الشعرية .

ملعقة واحدة كبيرة من الكمون .

ملعقة واحدة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة كبيرة من ملح الطعام .

نصف ملعقة صغيرة من الكركم .

طريقة التحضير :