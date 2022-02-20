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عمر شويل - جدة طريقة تحضير شوربة العدس بطعمها الشهي واللذيذ في المنزل - ثقفني
شوربة العدس تعتبر من الأطباق الأساسية في فصل الشتاء، حيث أن شوربة العدس من الأكلات سريعة التحضير حيث يدخل بها الكثير من المكونات المختلفة من العدس والخضروات فلذلك فهي تعد وجبة مغذية للغاية، وحيث ان العدس يحتوي على قيمة غذائية عالية وله فوائد عديدة ومفيدة لصحة جسم الإنسان، وحيث تمد شوربة العدس الجسم بالدفء والطاقة والحرارة في البرودة الشديدة وتعمل شوربة العدس أيضاً على حماية الجسم من الإصابة من الأمراض المختلفة، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل شوربة العدس بطعم الشهي وبمكونات متوفرة في كل بيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل شوربة العدس
المكونات:
- أثنين كوب ونصف من العدس الأصفر.
- أثنين من ثمرة جزر المقطعة إلى قطع صغيرة.
- أثنين من البطاطس المقطعة إلى قطع صغيرة.
- أثنين من البصل المقطع إلى قطع صغيرة.
- عدد ستة أكواب من الماء.
- مكعب واحد من مرق ماجي خضار.
- حبة واحدة من الطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة.
- فص من الثوم المهروس.
- مقدار ربع كوب من الشعرية.
- ملعقة واحدة كبيرة من الكمون.
- ملعقة واحدة كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة كبيرة من ملح الطعام.
- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.
طريقة التحضير:
- أولاً يتم إحضار إناء كبير ثم ضعي فيه خمس أكواب من الماء ثم قومي بوضع الإناء على النار وضعي فيه أثنين كوب ونصف من العدس الأصفر مع أثنين ثمرة من البصل المقطعة إلى قطع صغيرة ثم يضاف إليهم نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع حبة واحدة من الطماطم مقطعة إلى قطع صغيرة ثم بعد ذلك اتركي المكونات على النار حتى تغلي لحوالي عدة دقائق حتى تستوي جيداً.
- ثانياً يتم وضعي الوعاء جانباً حتى يصبح فاتر ثم قومي بطحن المزيج بإستخدام محضر الطعام وبعد ذلك قومي بتسخين الزيت في وعاء آخر ثم ضيفي الشعرية وحمصيها مع كوب من الماء المتبقي واتركيها الوعاء حتى يغلى على نار هادئة لمدة 5 دقائق تقريباً.
- ثالثاً قومي بإضافة خليط الماء والشعرية إلى خليط العدس والخضروات ويضاف إليهم ملعقة كبيرة من ملح الطعام مع ملعقة كبيرة من الكمون ثم قومي بوضع الوعاء على النار لمدة ربع ساعة تقريباً حتى يسخن جيداً وبعد ذلك أصبحت شوربة العدس جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك وهي ساخنة.
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