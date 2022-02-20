نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولاجين طبيعي.. وصفة سحرية لإزالة التجاعيد تحت العين ستجعلك تبدين أصغر 10 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة سحرية لإزالة التجاعيد تحت العين هذا ما يبحث عنه السيدات؛ للحصول على البشرة أكثر جمالا وحيوية، وتظهر التجاعيد تحت العين بسبب تقدم العمر، وكثرة التعرض لأشعة الشمس، ويعد إزالة تجاعيد العين حلم يراود الكثير من السيدات، وقد يحقق بتطبيق بعض الوصفات السحرية لإزالة التجاعيد تحت العين والحصول على بشرة جميلة نقية خالية من الشوائب.

وصفة سحرية لإزالة التجاعيد تحت العين

نقدم لكم وصفة سحرية لإزالة التجاعيد تحت العين تعتبر من الأشياء التي يبحث عنهن النساء، للحصول على نتائج مبهرة، وتعد وصفة الزيوت الأربع من أهم الوصفات السحرية لإزالة التجاعيد تحت العين، حيث تعمل هذه الزيوت على جعل البشرة رطبة وتشد البشرة، ولكن ينبغي ابتعاد الزيوت داخل العينيين:

وتتكون من 3 قطرات من زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت فيتامينE.

بعد ذلك تخلط مجموعة الزيوت معا.

ثم تدلك المنطقة تحت العين باستخدام هذه الزيوت.

بعد ذلك وتكرر هذه الوصفة قبل النوم يوميا. للحصول على بشرة رطبة ومشدودة.

وصفة عصير البرتقال والنشا لإزالة التجاعيد تحت العين

تعد هذه الوصفة من الوصفات التي لها نتائج مبهرة في إزالة التجاعيد تحت العين، وذلك بسبب احتواء نشا الذرة على فيتامين أ وب حيث يساعدان على تفتيح البشرة، ويمنعان تقدم السن للبشرة، كما يحتوي البرتقال على فيتامين سي الذي يقوي من إنتاج الكولاجين، وجعل البشرة أكثر إشراقا:

وتستخدم هذه الوصفة المكون من معلقة من نشا الذرة، بالإضافة إلى معلقة من عصير البرتقال.

بعد ذلك ويتم خلط المكونات معا.

ثم نغمس كرة من القطن في هذا الخليط، ونضعه تحت العين.

بعد ذلك تكرر هذه الوصفة يوميا، للحصول على نتائج مبهرة.

وصفة الخيار لإزالة التجاعيد تحت العين

يعد الخيار من الخضروات التي لها فوائد كثيرة بالنسبة للبشرة وترطيبها، وهذه الوصفة تقوم بشد التجاعيد وتفتيح منطقة تحت العينين، كما يقوم الخيار بتغذية البشرة:

وذلك بوضع بعض قطع من الخيار تحت العينيين أو يمكن عصره وتصفيته.

بعد ذلك نغمس قطعة من القطن في عصير الخيار ونقوم بمسح المنطقة حول العينين.

ثم تكرر هذه الوصفة يوميا للحصول على أفضل النتائج.

وهكذا قد وصلنا إلى ختام مقالنا وذكرنا كل ما يتعلق عن وصفة سحرية لإزالة التجاعيد تحت العين، وينبغي أن نتجنب كل أسباب ظهور التجاعيد تحت العين، كما أن الوصفات الطبيعية التي ذكرناها متوفرة في حياتنا بسهولة، ونرجو أن نكون قد استعرضنا أهم الوصفات السحرية لإزالة التجاعيد تحت العين، و”إلى اللقاء مع بحر من المعلومات الوفيرة.