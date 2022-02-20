بخطوات بسيطة.. حضري كيكة البسبوسة الهشه (الرواني) بأقل التكاليف

طريقة عمل كيكة الرواني الهشه، كيكة الراوني من أطيب وألذ أنواع الكيك البسيطة والغير مكلفة والتي تتمتع بمذاق شهي ومميز ورائحة قوية لا مثيل لها، حيث تعتمد المكونات الرئيسية لكيكة الراوني على استخدام الدقيق وجوز الهند والسكر، ويمكن تحضيرها بطريقة مميزة وسهلة وبسيطة للغاية من خلال ما يلي، حيث تفننت ربه المنزل في تحضيرها وقدمتها لعائلتها مثل الجاهزة تماماً.

طريقة عمل كيكة الرواني الهشه

المكونات

كأس كبير من دقيق السميد الناعم.

مقدار كأس كبير من الطحين.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

كأس كبير من السكر البودرة.

ملعقتين صغيرتين من مسحوق البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث حبات من البيض كبير الحجم.

ربع كوب من بشر البرتقال.

مقدار ربع كوب من الزبادي.

نصف كوب من زيت الذرة.

خطوات التحضير

تشغيل الخلاط الكهربائي بعد ما يوضع في الوعاء الخاص به البيض والفانيليا والسكر.

ضرب المكونات مع بعضها جيداً مع إضافة زيت الذرة والزبادي.

تحضير إناء متوسط الحجم ويسكب فيه خليط الخفق، ثم يضاف إليه بالتدرج الطحين ودقيق السميد.

إضافة البيكنج بودر وجوز الهند وبشر البرتقال فوق المكونات مع الاستمرار في التقليب للحصول على قوام ناعم.

دهن قالب الكيك بالقليل من الزبدة، ثم يتم سكب خليط الكيك في القالب ويدخل الفرن على درجة حرارة منخفضة.

ترك الكيك في الفرن لمدة ثلاثة أرباع ساعة حتى تنضج تماماً.

إخراج الكيك من الفرن وينثر فوقه القليل من سيرب الشربات ويزين بجوز الهند المبشور ثم تقطع وتقدم.

طريقة عمل كيكة الرواني الهشه باللبن

المكونات

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

مقدار كوب كبير من دقيق السميد الناعم والمطحون.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من اللبن الرائب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين من مسحوق البيكنج بودر.

ربع كوب من الزبدة.

حبتان من البيض.

كوب من القطر البارد.

خطوات التحضير