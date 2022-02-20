طريقة عمل معجنات خلية النحل اللذيذة في البيت

‏تعتبر خلية النحل من المعجنات المفضلة عند كثير من الأشخاص الكبار والصغار على حد سواء، ‏وكما يمكن أن يتم حشوة بالجبن أو المكسرات المختلفة أو الشوكولاتة، وكما أن معجنات خلية النحل تتميز بطعمها الفريد التي لا يقوم ويقبل عليها الجميع، ‏وحيث أنها تتميز بشكلها الجذاب ‏أيضاً، كما تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها في البيت، ‏حيث يمكن أن تحضر هذه الوصفة لتكون مالحة أو حلوة، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل معجنات خلية النحل بأسهل الطرق وأفضلها ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل معجنات خلية النحل

المكونات:

أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

ثلاثة أرباع كوب من اللبن الدافئ .

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي .

ربع ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام .

ملعقة وربع كبيرة من السكر الأبيض .

ملعقة ونصف صغيرة من الفانيليا .

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر .

ملعقة صغيرة من الخميرة .

ملعقة كبيرة من لبن الزبادي .

كوب ونصف من الجبن الفيتا المبشورة للحشو .

أثنين ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم للحشو .

‏ حبة واحدة من البيض المخفوق للوجه .

ربع كوب من حبة البركة للوجه حسب الرغبة

طريقة التحضير :