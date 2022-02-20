نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للدسة.. ماسك علاج الكلف والبقع الداكنة في الوجه بدون تقشير كيميائي سيعود وجهك كبشرة الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك علاج الكلف والبقع الداكنة في الوجه يعد من أهم ما تبحث عنه الكثير من السيدات، حيث أن هناك الكثير من الطرق سواء كانت الطبيعية أو من خلال استخدام بعض الماسكات الكيميائية التي تساعد بشكل كبير في التخلص من مشاكل الكلف والبقع الداكنة من على الوجه، فمن خلال ما يلي يمكننا التعرف على الكثير من الماسكات الطبيعية والوصفات التي من شأنها حل جميع مشاكل البشرة.

ماسك علاج الكلف والبقع الداكنة في الوجه

يعد ماسك الشوفان هو أحد أبرز وأهم الماسكات التي من شأنها تخليص البشرة من الكلف والبقع الداكنة علاوة على أنها تمنح البشرة الكثير من النضارة يمكن تحضير الماسك كما يلي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من مسحوق دقيق الشوفان.

ملعقتين كبيرتين من الحليب البارد.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل.

منشفة نظيفة.

وعاء صغير لتحضير الماسك.

إزالة الكلف من الوجه في يوم واحد

في الوعاء يتم خلط المكونات جيدا حتى يتجانس الخليط والحصول على خليط متماسك نوعا ما.

فرد الخليط على البشرة المصابة ومن ثم تركها لمدة عشرون دقيقة حتى يجف تماما على البشرة.

يفرك المزيج من على البشرة بحركات دائرية خفيفة.

بعد الانتهاء من إزالة الماسك تماما يتم غسل البشرة بماء بارد لغلق المسام ومن ثم تجفيف باستخدام المنشفة.

للحصول على أفضل النتائج يرجى تطبيق الماسك من مرتين لثلاث مرات في الأسبوع ولمدة شهر واحد.

لإزالة الكلف والبقع السوداء من الوجه

من المعروف أن حبات اللوز تعد من أكثر أنواع المكسرات الغنية بالبروتين والضرورية جدا لصحة العامة للبشرة يمكن تحضيرها بمنتهى السهولة كما يلي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من اللوز المطحون.

ملعقة متوسطة من عسل النحل.

وعاء لخلط المكونات.

طريقة التحضير

في وعاء نظيف يتم خلط مكونات الماسك جيدا للحصول على قوام سميك.

يتم فرد الماسك علي المنطقة أو البشرة المصابة وتركها لمدة نصف ساعة ومن ثم تشطف البشرة جيدا بالماء البارد وتجيبها جيدا.

للحصول على أفضل النتائج يتعين على المستخدم ضرورة تكرار الوصفة من ثلاث لأربع مرات في الأسبوع.

وبذلك نكون قد أنهينا الحديث عن أفضل ماسك علاج الكلف والبقع الداكنه في الوجه حيث تجدر بنا الإشارة إلى أن المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها لعلاج كلف البشرة والكثير من المشكلات الأخرى التي يمكن أن تواجه البشرة، وذلك من خلال تطبيقها على هيئة ماسكات على البشرة يعد الحل الأمثل والبديل عن تلك الماسكات أو المنتجات الكيميائية التي لها الكثير من الآثار الجانبية على البشرة.