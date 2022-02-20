لعشاق الشيكولاتة.. طريقة عمل كرات الأوريو السريعة وتذوقي ألذ حلا بارد يذوب في الفم

نقدم لكم اليوم طريقة عمل كرات الأوريو في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وبمذاق أكثر من رائع، حيث أنه يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة؛ لأنه يمكن تحضيرها باستخدام شوكولاتة أو حليب مكثف، وهذا ما سوف يتم توضيحه في الفقرات الآتية، تابعي باقي المقال لتتعرفي على طرق مختلفة لتحضير هذه الوصفة الرائعة.

طريقة عمل كرات الأوريو

يتم تحضير هذه الوصفة بالمكونات الآتية:

علبة أوريو وزنها 400 جرام.

علبة جبنة كريمية وزنها 230 جرام.

شوكولاتة لوز وزنها 340 جرام.

حلى بسكوت اوريو سهل

نقدم لكم طريقة سهلة ورائعة لعمل كرات الأوريو بالشوكولاتة في المنزل، على النحو التالي:

أحضري وعاء وضعي به البسكوت، ثم فتتيه وضعي الجبنة الكريمية عليه واخلطيهم جيدًا.

شكلي الخليط على هيئة كرات متناسقة وحجمها متساوي.

قومي بعمل حمام مائي لإذابة شوكولاتة اللوز، وحركيها جيدًا.

قومي بوضع كرات الأوريو التي تم تشكيلها سابقًا في شوكولاتة اللوز المذابة.

أخرجي الكرات واحدة تلو الأخرى من الشوكولاتة باستخدام شوكة حتى لا يكون بها شوكولاتة زائدة.

أحضري طبق وضعي به ورق خبز، ثم أخرجي الكرات وضعيها فوقها.

ضعي كرات الأوريو في الثلاجة لفترة زمنية تقدر بحوالي 10 دقائق حتى تتجمد.

كرات الاوريو بالحليب المكثف

مكونات هذه الوصفة هي:

عبوة بسكويت أوريو 356 جرام.

¾ كوب حليب مكثف.

400 جرام شوكولاتة بيضاء أو داكنة.

¼ كوب صوص شوكولاتة بيضاء.

حلى الاوريو البارد السهل

يتم تجهيز المكونات وتطبيق الوصفة بخطوات بسيطة على النحو التالي:

أحضري خلاط كهربائي وضعي به بسكويت محشي بالكريمة، واخفقيه حتى يصبح مفتت.

أضيفي نصف كمية الحليب إلى الخليط واعجنيه باليد حتى تكون العجينة ناعمة.

شكلي العجينة على هيئة كرات حجمها متوسط.

ضعي كرات الأوريو في الثلاجة حتى تصبح متجمدة.

ضعي الشوكولاتة على حمام مائي حتى تذوب.

نغمس كرات الأوريو في الشوكولاتة بعد إخراجها من الثلاجة، ثم نخرجها بواسطة شوكة، ونضعها على ورق زبدة.

نكرر ذلك مع جميع كرات الأوريو.

نترك الكرات لفترة زمنية تقدر بست ساعات حتى تصبح الشوكولاتة متماسكة.

نستخدم للزينة صوص الشوكولاتة البيضاء.

نقدم كرات الأوريو بعد ذلك.

وبهذا نكون انتهينا من طريقة عمل كرات الأوريو، نتمنى أن تكون الوصفة نالت إعجابكم، ابدأو في تطبيق الخطوات التي تم ذكرها وسوف تحصلون على مذاق أكثر من رائع، تطبيق هذه الكيكة في المنزل يعد من أسهل الوصفات وموفر وتكلفته ليست كبيرة، لذا لا تترددي في تطبيق الوصفة، وتأكدي أنها سوف تنال إعجاب الكثير