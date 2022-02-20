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عمر شويل - جدة في 20 دقيقة طريقة عمل اكلات شامية سهلة وبسيطة بأقل تكلفة وبكمية وفيرة لاسرتك - ثقفني
طريقة عمل اكلات شامية سهلة وبسيطة وشهية بدون مكونات كثير وبأقل مجهود، حيث يتميز المطبخ الشامي بتنوعه في الأكلات فهو من أكثر المطابخ شهرة بالعالم العربي ويرجع ذلك إلى الطباخين الماهرين، فتحتوي كل وجبة من المطبخ الشامي بنكهة مختلفة تميزها بطعم ومذاق ولا أطيب، وبالسطور التالية نتعرف معا على طريقة عمل اكلات شامية سهلة وغير مكلفة لاسرتك وبكمية وفيرة.
طريقة عمل اكلات شامية سهلة
الوصفة الأولي اليوم هي كرات اللحم على الطريقة الشامية اللذيذة والشهي والتي تحتوي على الكثير من المكوّنات المفيدة والمغذية حيث تتكون من اللحم والبصل وبعض من البهارات التي تكسبها مذاق شهي ورائع.
المقادير
- نصف كيلوم من اللحم المفروم.
- حبتين من البصل المفروم فرم ناعما.
- ملعقتان من مفروم الطماطم.
- ربع كاس كبير من الزيت النباتي.
- نصف ملعقة من الملح حسب الرغبة.
- ربع ملعقة من القرفة الناعمة.
- ملعقة البهارات المشكّلة.
طريقة تحضير اكلات شامية شهية وبسيطة
- في وعاءواسع يتم وضع اللحم المفروم ويضاف عليها الفلفل والملح والبصل والقرفة ويتم مزج المكونات معا جيدا، أو باستخدام الخلاط لكي تحصلين على عجينة لينة.
- ثم نبدأ بتقسيم خليط اللحم إلى كرات صغيرة الحجم واحدة تلو الأخري حتي تنفذ معك الكمية بالكامل.
- نحضر مقلاة بها كمية الزيت ونضعها على النار ونترك الزيت حتي يسخن معك جيدا.
- نبدا بقلي كرات اللحم واحدة تلو الأخري مع المتابعة حتي تتحنرجيدا وتنضج معك تماماً.
- نصفي كرات اللحم ونخرجها في طبق على جانب.
- في ذات المقلاة نحمر كمية البصل المتبقية حتي يطري معك ثم يصفي ويوضع في طبق.
- نأخذ كمية كرات اللحم المقلية في وعاء ونضيف عليه البصل المقلي وكمية الطماطم مع ثلاث كاسات من الماء ونضع الخليط على النار ويترك حتي يغلي ثم على نار هادئة نترك كرات اللحم لمدة 20 دقيقة حتي تتسبك مع البصل والطماطم ويقدم بعد النضج مع طبق من الأرز الابيض وصحتين وهنا.
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