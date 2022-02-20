وصفة سحرية لتقشير وتبييض اليدين والقدمين في وقت قصير وبمكونات طبيعية ومتوفرة في المنزل

من المشاكل التى تواجه النساء دائما هى اسمرار اليدين والقدمين عن باقى الجسم، وذلك نتيجة لتعرضهم للشمس بشكل دائم وتبحث دائما النساء عن وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين حتى تحافظ على المظهر الجذاب، واليوم نقدم لكم عدة وصفات للمساعدة على تفتيح لون اليدين والقدمين.

وصفة الحليب البودرة لتبيض اليدين والقدمين

يساعد الحليب على تقشير الجلد الميت لذلك فهو وصفة رائعه للحفاظ على اليدين والقدمين.

نغسل اليدين والقدمين جيدآ.

نترك اليدين رطبة قليلا.

نقوم بوضع الحليب البودرة على اليدين ونتركه لمدة ٢٠دقيقة.

نشطف الحليب بالماء الدافئ مع تدليك اليدين بشكل دائرى.

نجفف اليدين بمنشفه قطنيه ونقوم بدهان كريم مرطب.

وصفة الطماطم

نقوم بخلط معلقتين من الخل الابيض مع ربع كوب من الطماطم المعصورة.

ندهن الخليط على اليدين والقدمين بواسطة قطعة نظيفه من القطن.

نترك الخليط على اليدين لمدة ٣٠ دقيقة.

نقوم بشطف الايدى والقدمين بالماء الدافئ.

وصفة ملح الحليب

نقوم بترطيب اليدين والقدمين بالماء.

ضع ملح الحليب ونقوم بتدليك الايدي والقدمين بحركة دائرية لمدة ١٠دقائق.

نقوم بغسل الايدى والقدمين جيدآ وتجفيفهما.

وصفة الليمون مع الكركم

نقوم بإحضار معلقة كبيرة من الكركم.

نضف اليها معلقة كبيرة من عصير الليمون.

نخلطهم جيدآ حتى تتكون عجينة متماسكة.

نضع هذا الخليط على الأيدي والقدمين ونتركهم لمدة نصف ساعه.

نقوم بغسل الخليط بالماء الدافئ.

تكرر هذه العملية مرتين اسبوعيآ.

وصفة العرقسوس مع الحليب

نضع ٤ معالق من العرقسوس المطحون.

نضف اليهم ٤ معالق من الحليب السائل.

نخلط المكونات مع بعضها وندهن بها الأيدي والقدمين.

نترك الخليط لمدة ٢٥ دقيقة حتى تجف تمامآ.

نقوم بفرك الخليط من على الجلد تمامآ.

نشطف الايدي والقدمين بالماء الدافئ.

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