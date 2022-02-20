طريقة تحضير كيكة الرواني الهشة واللذيذة في البيت خطوة بخطوة وبمكونات اقتصادية

تبحث ربات المنزل عن وصفات جديدة ومختلفة لتحضير الحلويات، لتقديمها في وجبة الإفطار مع الشاي أو القهوة، أو تقديمه في العشاء في السهرة، أو كوجبة خفيفة لأطفالها مع اللبن، ويعتبر أسهل هذه الوصفات هو الكيك، فهو معروف بطعمه الشهي واللذيذ، والذي يحبه الكبار والصغار، لكن هناك العديد من الوصفات اللذيذة من الكيك مها كيكة الرواني، كيكة مكوناتها بسيطة وطريقة تحضيرها سهلة، والطعم لا يقاوم.

الكيكة تعتبر أهم الحلويات المحبوبة والشعبية، والتي تحب كل النساء القيام بتحضيرها من وقت لآخر لأولادها وأسرتها، كما يمكن تقديمها للضيوف كنوع مميز من الحلويات، وايضًا من الحلويات المفيدة في مكوناتها، والآن يمكن عمل وتقديم الكيكة بطرق مختلفة ومميزة مثل كيكة الرواني وهي موضوع هذا المقال الان، يمكنكم متابعتنا لمعرفة طريقة تحضيره.

طريقة عمل كيكة الرواني

نقدم لكي عزيزتي كيكة جديدة وهي كيكة الرواني، طعمها لذيذ جدًا وسيحبها أفراد أسرتك كثيرًا، ومكوناتها متوفرة في مطبخك، في أقل من نصف ساعة اصنعي أحلى كيكة لأولادك.

المقادير المطلوبة:

1 كوب من السميد.

1 كوب من الدقيق.

1 كوب من السكر.

1 كوب من الزبادي الطازج.

½ كوب من جوز الهند.

½ كوب من الزيت.

بشر برتقالة.

رشة من الملح.

3 حبة من البيض درجة حرارة الغرفة.

1 ملعقة كبيرة من البكينج بودر.

1 ملعقة كبيرة من الفانيليا.

مقادير الشربات:

1 كوب سكر.

1 كوب ونصف من الماء.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 عود قرفة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير الشربات:

احضري إناء وضعي به كلًا من الماء والسكر وقلبيهم وارفعيه على النار حتى يغلي.

ضيفي الليمون والفانيليا وعود القرفة واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يصبح جاهزًا واتركيه ليبرد.

طريقة تحضير الكيكة: