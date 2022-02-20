بيتزا خلاط من غير تخمير بدون فرن هتقدري تعملي بيتزا في أي وقت وبسرعة

بيتزا خلاط تلك نوع من أنواع بيتزا يعتبر السريعة تعد بعجينة خفيفة تخفق في الخلاط، يمكن منها عمل مأكولات لذيذة التي يحبها أسرتك وخاصة أطفالك وتوفر لك الجهد والوقت الذي يتم بذله في إعداد البيتزا المعتادة، وتكون بيتزا الخلاط بقوام اشبه من قوام الكيك الذي يحضر في حلة أو وعاء على النار من دون اللجوء الى فرن، وأما العجينة تكون بنفس عجينه الكيك لذا يمكن تحضيرها في الخلاط بسرعة دون دون احتياج إلى وقت كبير، ويمكن تحضير تلك النوع من البيتزا عن طريق استخدام نفس نوع الصلصة التي نستخدمها في بيتزا معتادة، يمكن ايضا تغير مكونات على حسب الرغبة من زيادتها أو تقليلها على حسب أفراد أسرتك وستعطي لك نتيجة ممتازة والطعم مثل طعم البيتزا العادية المعتاد عليها دائما، ننصحك بتجربتها فهي ممتازة ومفيدة بشكل كبير و تزيد من قيمتها الغذائية عنما يضاف إليها الخضروات بكافة أنواعها من طماطم وزيتون وفلفل أخضر وباقي المكونات الأخرى سنتعرف عليها معكم.

بيتزا خلاط بعجينة هشة بدون فرن

نحتاج إلى ملعقة صغيرة من سكر. 350 جرام من دقيق. عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من الملح. 170 جرام من زبادي بدرجة حرارة الغرفة. 50 جرام من زيت. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. لحشو بيتزا كوب من بسطرمة. كوب من فلفل أخضر مقطع حلقات. كوب من جبن موتزاريلا. ربع كوب من فلفل الحار. كوب من زيتون مقطع حلقات. حلقات من طماطم مقطعة دوائر. كوب من جبن شيدر بحرارة المطبخ.

تحضير عجينة بيتزا خلاط بعجينة الكيك